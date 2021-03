Regjeringa lovar 2,8 milliardar kroner til bybanen til Åsane

Politikarane i Bergen har lenge krangla om kor vidt bybanen mot Åsane skal gå over Bryggen eller ikkje.

Måndag er det i alle fall klart at regjeringa vil gi 2,8 milliardar kroner dei neste seks åra, så prosjektet kjem i gong.

– No blir det bybane til Åsane, seier Dag Inge Ulstein til NRK.

Han er utviklingsminister og KrFs listetopp til Stortinget frå Hordaland.

Inkludert i pengesummen kjem middel til å forlenge Fløyfjellstunnelen, som er det første steget for å få plass til både vegtrafikk og bybane.

– Vi skal bygge vidare på suksessen bybanen har vore dei siste åra. Dette er ein milepæl for prosjektet og viser kor høgt prioritert det er frå regjeringspartia si side, seier Sveinung Rotevatn, klima- og miljøvernminister og listetopp for Venstre.

Staten tek halve summen

For dei andre delane av prosjektet går regjeringa inn for ei ordning der dei betalar 50 prosent av summen, mens lokale styresmakter tek resten.

Dette er det ein av fleire lekkasjar som har komme i forkant av at regjeringa legg fram ny nasjonal transportplan før påske.

Regjeringspartia er i mindretal på Stortinget og er avhengig av støtte frå fleire for å få det vedteke.

Byrådet: – Gledas dag

– Dette er ein gledas dag for Bergen og Vestland, seier byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) til NRK.

GLAD BYRÅD: Thor Haakon Bakke (MDG) er byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Er dette nok for å få bygd noko særleg med bybane dei neste seks åra?

– Det eg ønska meg var oppunder 3 milliardar kroner, så viss det er 2,8 som ligg inne er det veldig gledelege nyheiter, seier Bakke.

– Stolar du på at pengane faktisk vil komme? Dei skal jo bli sett av i statsbudsjettet etter stortingsvalet til hausten?

– Eg vil anta at kva som helst regjering vil ønske å støtte det beste samferdselsprosjektet i Noreg. Ikkje berre er det bra for klima og natur, men for kvar krone det offentlege investerer, får ein 15 kroner tilbake i private investeringar, seier byråden.

Håper på å større statleg del

Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) seier lekkasjen frå regjeringa er i tråd med det fylkestinget har vedteke.

DELVIS NØGD: Jon Askeland (Sp) er fylkesordførar i Vestland. Foto: Paul André Sommerfeldt

– Vi må sjå alle detaljane når transportplanforslaget til regjeringa kjem på fredag, men ambisjonsnivået til regjeringa er inne, og det er bra.

Han er ikkje heilt nøgd med at regjeringa ønskjer ein 50/50-ordning i finansieringa.

– Det er litt lågare enn det fylkestinget ønsker, som er 70 prosent på staten og 30 prosent lokalt. Men det er ein del tekniske forhold vi får følge opp.

Kan stå ferdig i 2031

Lokalpolitikarane held for tida på med å planlegge for to scenario: legge bybanen over Bryggen eller legge den i tunnel frå Lille Lungegårdsvannet til. Endeleg vedtak skal skje til hausten.

Regjeringspartia seier dei ikkje legg nokon andre føringar enn at ein først skal forlenge Fløyfjellstunnelen.

– Så er det middel til å begynne bygging i første periode. Det gjer at bybanen kan stå klar og open så åsabuane kan bruke banen allereie i 2031, seier Charlotte Spurkeland (H).

Ho er bystyrepolitikar i Bergen og på 5.-plass på Høgres stortingsliste frå Hordaland.

OVER BRYGGEN? Bystyret har vedteke at bybanen mot Åsane skal gå over Bryggen, men det kan bli omkamp til hausten. Foto: Michael Kloos / Michael Kloos planning and heritage consultancy

Åtvarar mot dyrare trase

Askeland er skeptisk til at bystyret til hausten kan komme til å vedta trasear for bybanen som blir dyrare enn den dei har gått inn for tidlegare.

– Alle aukar som fører til auka kostnadar åtvarar vi mot. Vi er nøydde til å vere opptekne av kontinuerleg utbygging, og då må kostnadane haldast nede, seier fylkesordføraren.