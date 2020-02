Mandag gikk et større snøskred på Bergensbanen ved Hallingskeid. 25 meter av et snøoverbygg er skadet, og togtrafikken mellom Bergen og Oslo er fortsatt lammet tirsdag.

Et tog som var på vei til Bergen fra Oslo, måtte snu rett før Myrdal stasjon ved 13.30-tiden mandag. Da startet en frustrerende reise for de rundt 300 passasjerene på toget.

– Jeg har ingen tillit til Vy. Det virker ikke ut som de har en reserveplan for slike situasjoner, sier Ole Sandberg til NRK tirsdag.

Han er én av flere som har delt sin frustrasjon overfor NRK. Selv reiste han fra Moss om morgenen. Målet var Bergen på ettermiddagen, men så gikk skredet.

Problemene stod i kø

Passasjerene på toget på vei til Bergen, fikk først vite at det var bestilt busser til Bergen fra Ål. Men turen dit tok lang tid.

Uvær og mye snø ga dårlig sikt og problemer. Ifølge Bane Nor måtte toget kjøre med sakte fart tilbake mot Geilo og Ål, mens det holdt kontakt med trafikksentralen i Bergen.

På Geilo førte snømengdene til at toget ikke fikk strøm.

– Jeg begynte å miste motet da vi først hadde stått en time i tunnel ved Ustaoset, og så sto fast på Geilo i to timer. Det ble kjøligere og folk begynte å ta frem boblejakkene sine for å holde varmen. Da merket jeg at jeg ble usikker, og vurderte å hoppe av og lete etter hotell i snøføyka, sier Sandberg.

Han ble likevel sittende på toget, som omsider kom frem til Ål, etter å ha brukt mer enn tre timer fra Myrdal.

DÅRLIG SIKT: Toget som måtte snu på grunn av snøskredet hadde ikke den beste sikten tilbake mot Geilo. Ifølge Bane Nor kjørte toget med sakte fart og hyppig kommunikasjon med trafikkstyresentralen i Bergen. Foto: Bane Nor

Én buss til Bergen

Sandberg og de andre passasjerene ble etter hvert anbefalt å bli sittende på toget tilbake til Oslo, ifølge mossingen.

– Men jeg og noen få andre tok sjansen og gikk av toget. Jeg har lært at man ikke alltid kan stole på hva som blir sagt over høyttalerne, og jeg ville ikke styre med overnatting i Oslo, sier Sandberg, som pendler mye med tog i østlandsområdet.

Etter 20 minutter dukket det opp en buss fra Vy på Ål.

Toget med rundt 300 passasjerer sto fortsatt på stasjonen. Noen av disse skulle til Oslo etter å ha blitt plukket opp på fjellet.

– Det var klart det ikke var plass til alle som skulle til Bergen på den. Jeg tror Vy ikke ville si til de gjenværende passasjerene på toget at det sto én buss klar. Da ville det blitt bikkjeslagsmål, mener han.

Ifølge Sandberg kjørte bussen med 30 passasjerer mot siste holdeplass de trodde var Bergen.

PÅ GEILO: Toget ble stående stille flere steder på vei til Ål. Flere passasjerer tipset NRK om kalde vogner og dårlig kommunikasjon fra Vy. Foto: Ola Sandberg / Privat

Stoppet på Voss

Men på Voss måtte alle passasjerene gå av bussen. Da var klokken blitt 02.00 om natten.

– Sjåføren sa han ikke kunne kjøre oss videre. Siste tog til Bergen fra Voss hadde allerede gått. Til slutt bestilte en passasjer en maxitaxi til oss. Vi måtte selv sikre oss at Vy tok regningen for turen til Bergen, sier han.

Etter 21 timer på reise kom Sandberg og 15 andre passasjerer omsider frem til Bergen ved 04.00-tiden natt til mandag.

For Sandberg lønte deg seg å være egenrådig. Han mener håndteringen og kommunikasjonen fra Vy var mangelfull.

– Det er skremmende hvor mange som ble sittende på toget på vei til Oslo og ikke kom seg til Bergen, sier han.

– Sammensatt situasjon

Gina Scholz, pressekontakt i Vy tilbakeviser at det var passasjerene selv som måtte bestille taxi på Voss. Hun sier taxien ble bestilt i regi av Vy.

– Det var reglene for hviletid som gjorde at bussjåføren ikke kunne kjøre videre til Bergen, sier hun.



– Er dere fornøyde med håndteringen av situasjonen som oppsto mandag?

– Situasjonen var sammensatt med tanke på at passasjerene skulle ulike steder, hvor mange busser man få tak i løpet av kort tid og hva passasjerene ytrer selv at de ønsker. Både busser og tog ble rammet av uvær, sier hun.

Om bussen som stod på Ål, sier Scholz at Vy valgte å anbefale passasjerene om å bli sittende med toget tilbake til Oslo, fordi værforholdene på fjellovergangen var usikre.

Hun sier også at noen av passasjerene ønsket selv å dra tilbake mot Oslo.

– Skal dere gjennomgå håndteringen av mandagens situasjon?

– Vi vurderer alltid hvordan vi best mulig kan løse situasjoner, men samtidig som vi løser problemer, oppstår flere nye. Vi skulle gjerne hatt en opptimal løsning. Selvfølgelig må vi nå se om vi gjorde det riktige sett i lys av forutsetningene. Vi beklager at kundene fikk en slik reise, sier hun.