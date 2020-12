Branns sikret plassen - Start styrer mot kvalik

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg er lettet over at vi fikk med oss det poenget som gjør slutt på snakket om at vi kan gå ned, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til NRK.

Selv om Brann bare var en straffebom fra Daoda Bamba unna å ta alle tre poengene på slutten, innrømmer Ingebrigtsen uten å blunke at rødtrøyene var heldige.

– I første omgang er vi fryktelige. Da er vi heldige at Start ikke scorer. En kombinasjon av flaks og god keeper. Håkon (Opdal) holdt oss inne i kampen.

NERVEPIRRENDE: Start-trener Joey Hardarson måtte se at laget hans ikke fikk uttelling i forhold til antall sjanser mot Brann. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Kniven på strupen for Start

To seire og en uavgjort på tampen av sesongen var nok til å redde et vaklende Brann fra nedrykk. Med bare én serierunde igjen har Brann 33 poeng.

Dermed er bergenslaget garantert å få minst tre lag bak seg på tabellen: Aalesund, Mjøndalen og Start.

Start har nå 27 poeng og fortsatt risikere direkte nedrykk hvis Mjøndalen (24 poeng), som har to kamper igjen, går forbi dem. Også Strømsgodset (28 poeng) har to kamper igjen.

Start har bare én, borte mot hjemmesterke Vålerenga. Der må de ta poeng, aller helst alle tre, for å redde muligheten til eliteseriespill også i 2021.

– Vi spiller en god kamp, men vi får dårlig betalt igjen. Kjedelig. Men jeg har veldig tro på at vi klarer å slå Vålerenga og kommer ut av dette, sier Start-trener Joey Hardarson til NRK etter kampen.

Også spillerne er innstilt på å gjøre jobben i siste serierunde.

– Heldigvis har vi én kamp igjen å gjøre det på. Det kan hende ett poeng holder. Men vi må vinne i Oslo, det er det vi går for, sier Starts målscorer, Eirik Schulze, til Eurosport.

FRISPARKPERLE: Petter Strand (skjult) sendte Brann i ledelsen med et lekkert frispark da timen var spilt. Her omringet av Kristoffer Barmen og andre jublende Brann-spillere. Foto: Tor Erik Schøder / NTB

Scoret mot spillets gang

Brann tok ledelsen på et nydelig frispark fra Petter Strand i det 60. minutt, fullstendig mot spillets gang. Frem til da hadde Start dominert fullstendig.

I første omgang var hjemmelaget gang på gang farlig frempå foran Brann-keeper Håkon Opdal, men Christian Bolaños evnet ikke å få ballen i mål.

Start brukte bare ni minutter på å svare, og det var helt fortjent da lagets toppscorer Eirik Schulze utliknet for de gule og sorte.

Petter Strand forsøkte seg på nytt i det 79. minutt, men frisparket fra vel 20 meter ble reddet av Start-keeper Jonas Deumeland.

UTLIKNET: Eirik Schultze utliknet for Start etter 69. minutter. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Bamba blåste straffe

På slutten brente Daouda Bamba et straffespark etter at Vegard Forren ble lagt ned inne i sekstenmeteren.

Branns toppscorer kunne puttet sitt ellevte for sesongen, men blåste i stedet ballen langt over mål etter å ha overtalt Kristoffer Barmen til å gi fra seg straffesparket.

– Start var gode i dag, men vi får det poenget vi kom hit for. Vi skulle gjerne hatt seieren, men kontrakten er sikret, og det var målet i dag, sier Brann-keeper Håkon Opdal, som ble kåret til banens beste i Kristiansand onsdag kveld.

– Nå er vi klare for å vise neste år at vi er bedre enn det vi har fått vist i år, sier målscorer Petter Strand.