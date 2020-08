Brann-spelar testa positivt på koronaviruset

Brann stadfestar fredag at den færøyske landslagsspelaren har fått påvist covid-19.

Onsdag melde klubben at Rólantsson var sendt i isolasjon etter at han hadde utvikla lette luftvegssymptom.

– Gilli har gjort alt riktig

Då hadde 28-åringen allereie vore i karantene etter at han hadde vore i nærkontakt med ein person som hadde testa positivt på viruset.

No viser resultatet at Rólantsson sjølv er smitta.

– Det er utruleg keisamt for Gilli, men han har gjort alt riktig i situasjonen han har hamna i. Han har varsla Brann tidleg om kontakten med personen som var smitta, og sidan har han vore i karantene heime. Då han fekk symptom, blei han isolert, seier lege i brann, Magnus Myntevik.

– Difor er det ingen risiko for at smitten har spredt seg til andre spelarar i troppen.

UTE: 28-åringen har spelt fem kampar for Brann denne sesongen. Færøyingen kom til Brann i 2016. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Har vore i karantene

Landslagsspelaren har ikkje vore på Stadion eller i kontakt med nokon av spelarane sidan han var i kontakt med den smitta personen.

Rolantsson vart smitta i Bergen, og klubben meiner å ha kontroll på korleis han vart sjuk.

No skal han vera i isolasjon til han blir frisk igjen. Før han kan trena med laget igjen må han ha vore symptomfri i tre dagar.

– Formen hans er god. Han trener for seg sjølv og føler at han snart er klar for å komme tilbake på fotballbana.

Gilli Rolantsson ønskjer ikkje å snakka med media om situasjonen.