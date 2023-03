– Vi tar konklusjonen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet på alvor. Derfor ber vi nå om at ansatte fjerner TikTok og Telegram fra tjenestemobiler og andre enheter, sier Per-Arne Hvidsten Larsen.

Han er byråd for finans, næring og eiendom.

Og øverste ansvarlig for informasjonssikkerhet i Bergen kommune som har 20.000 ansatte.

Justis- og beredskapsdepartementet fraråder at politikere og ansatte i departementene har applikasjonene TikTok og Telegram på sine tjenesteenheter.

Med det menes mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

Beslutningen kommer etter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vurderer at risikoen er høy når TikTok eller Telegram er installert på ansatte sine telefoner.

– Jeg mener det er naturlig at vi legger oss på samme linje som regjeringen, sier Hvidsten Larsen i Bergen.

Ovenfor NRK opplyser direktør for digitalisering og innovasjon, Kjetil Århus, at det også gjelder private mobiltelefoner som er tilknyttet kommunen, for eksempel ved at mobilen er koblet opp mot en kommunal e-postkonto.

Ansatte med kommunedata på sin mobil, må altså enten fjerne dette, eller TikTok og Telegram.

Byråd Per-Arne Hvidsten Larsen ber i dag ansatte i Bergen kommune om å slette både TikTok og Telegram fra sine tjenestetelefoner. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Må vekk fra alle enheter knyttet til kommunen

TikTok og Telegram må dermed avinstalleres fra alle enheter som er eid av Bergen kommune, eller som på noen måte er tilknyttet kommunens interne, digitale tjenester.

Det vil si at ansatte som har installert TikTok på en telefon som er koblet opp mot en kommunal e-postkonto, må fjerne applikasjonene.

Hva er farlig med TikTok? Er det en spionapp for Kina, eller er det en ufarlig app der man kan legge ut dansevideoer og dele mattips? Flere land innfører forbud mot TikTok. Hva er det de er så redde for? Du trenger javascript for å se video. Hva er farlig med TikTok? Er det en spionapp for Kina, eller er det en ufarlig app der man kan legge ut dansevideoer og dele mattips? Flere land innfører forbud mot TikTok. Hva er det de er så redde for?

Bergen kommune har i dag én TikTok-konto med innhold som er rettet mot barn og unge.

– Hvis det er behov for å administrere TikTok-kontoer, må det skje fra egne mobiltelefoner eller nettbrett som er dedikert for dette. Og som ikke er tilknyttet kommunens interne systemer, sier Hvidsten Larsen.

Justisminister Emilie Enger Mehl har brukt sin tjenestetelefon til TikTok. Det har hun nå sluttet med. Foto: @emiliemehl8

Fare for sikkerheten

Det er Etterretningstjenesten sin Fokus-rapport som er bakgrunn for Mehl sin vurdering, og som nå blir gjeldende i Bergen kommune.

I rapporten blir Kina og Russland trukket fram som de fremste truslene mot norsk sikkerhet.

Bergen kommune har 20.000 ansatte. Foto: Even Norheim Johansen

– De peker også på at sosiale medier er en gunstig arena for trusselaktører og andre som ønsker å påvirke oss gjennom desinformasjon og falske nyheter, sier Mehl i en pressemelding.

Samtidig minner Mehl på at også andre sosiale media kan være problematiske å bruke.

– Også andre apper som Facebook, Instagram og Snapchat samler inn mye informasjon. NSM peker på utfordringen med mulig kommersielle videresalg av slike data. Alle som bruker sosiale medier bør derfor ha et bevisst forhold til hvilken informasjon man deler, og innstillingene man har på telefonen sin, sier justis- og beredskapsminister Mehl.