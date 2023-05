Kjære statsminister Jonas Gahr Støre

Jeg er overlevende fra brannen i Gudvangatunnelen i august 2013, og opplevde at dersom jeg ikke gjorde noe, så ville kona mi, våre tre døtre og jeg, dø.

Men det var vanvittig vanskelig å komme seg ut gjennom 8 kilometer tunnel. Det var ingenting i tunnelen som var lagt til rette for selvredning. Tvert imot var det mange ting som gjorde selvredning vanskelig.

Vi overlevde på ren og skjær flaks, det var en tom lastebil som brant. Det var lite energi i brannen. Dersom det hadde vært en lastebil med last, eller, for den saks skyld, et felt med utildekket PE-skum («bensin i fast form»), så hadde energimengden i brannen vært svært mye større. I denne typen branner anslår ekspertene at alle nærmere enn et par kilometer fra brannen, vil omkomme. Trygge redningsrom ville gitt dem en mulighet til å overleve.

Vi brukte nesten 1 time på å kjøre 2,5 kilometer vekk fra brannen, uten å se noe i stummende mørke og røyk. Hadde brannen hatt høy energi ville kona mi, våre tre døtre, jeg, de seks personene vi plukket opp gående i mørket og røyken samt mange titalls andre omkommet og vi ville vært navn på en minnetavle over norgeshistoriens største tunnelbrann.

I en artikkel på NRK 6. august 2013, dagen etter brannen i Gudvangatunnelen, sto det: «200 tunneler har utildekket PE-skum». Nå, nesten 10 år etter, har vi samme overskrift. Fremdeles 200 tunneler som har utildekket PE-skum.

Den gangen gikk statsminister Jens Stoltenberg ut i media med budskap om at norske tunneler er trygge, til vår grenseløse forbauselse. Nå er på tide at Statsministeren er ærlig og sier til oss, som overlevde på ren flaks, samt alle trafikanter i Norge, at det faktisk finnes tunneler i Norge som er utrygge og farlige. Og ikke minst; å sette inn tiltak som monner slik at det tilrettelegges for selvredning så godt som overhodet mulig, også ved kraftige tunnelbranner.

Det fortjener vi som overlevde brannen i 2013, og det fortjener alle trafikanter i Norge.

Vennlig hilsen

Einar Morland