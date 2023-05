Dei gråe og svært brannfarlege mattene med PE-skum ligg klistra inn til tunnelveggen i Naustdalstunnelen på riksveg 5 i Sunnfjord.

– Skrekkscenarioet er at det skal skje ei trafikkulukke og at mattene tek fyr, seier Øivind Helle, beredskapsleiar for brann og redning i Sunnfjord kommune.

Saman med NRK er han på synfaring inne i den 6 kilometer lange tunnelen.

Beredskapsleiar for brann og redning i Sunnfjord kommune, Øivind Helle, vedgår at dei har lite å stille opp dersom isolasjonsmattene med PE-skum tek fyr inne i Naustdalstunnelen. Mattene er synlege på tunnelveggen. Foto: Bård Siem / NRK

Nokre av mattene er dekte til med eit tynt lag sprøytebetong. Andre er ikkje dekte til i det heile. 350 meter av tunnelen har brannfarlege matter på vegger og tak.

– Med brennande matter vil det bli ei veldig brannutvikling og kraftig røyk. Det vil bli vanskeleg eller ingenting å gjere for brannmannskapa, seier Helle.