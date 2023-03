Bane Nor: Opnar Bergensbanen klokka 22

Laurdag kveld opplyser Bane Nor at Bergensbanen truleg vil opna klokka 22. Bergensbanen har stått sidan fredag, då det gjekk eit snøras mellom Hallingskeid og Myrdal. Bane Nor skriv at oppryddingsarbeidet har vore stort.

– Status no er at mykje snø er sprengt bort i løpet av dagen for å sikra at det ikkje går nye ras. Etter at rasstaden var sikra, har arbeidet med å rydda unna snø gått bra, opplyser pressekontakt Gunnar Børseth til BT.