Antallet brunsnegler har gått kraftig ned: – Endelig kan man nyte hagen

– Det er helt fantastisk, endelig kan man nyte hagen, ha litt mer spennende ting i bedet, og ikke tenke på hva sneglene liker og ikke liker.

Det sier Heidi Sund i Bærekraftig Liv på Eidsvåg i Bergen.

Siden brunsneglen først kom til Norge i 1988, har den vært en plage for hageeiere.

I årevis har nordmenn forsøkt å utrydde det slimete bløtdyret som har spredt seg over nesten hele landet.

Men nå kan det se ut som at trenden har snudd.

I en runde med luking i hagen, fant Sund fem til seks brunsnegler. For noen år siden kunne hun finne opp mot 200.

Før kunne Heidi Sund finne hundrevis av disse i hagen sin, nå er det betydelig færre av dem. Foto: Erling Fløistad / NIBIO

Ikke lett å finne dem

Bjørn Arild Hatteland, snegleekspert og forsker på Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), bekrefter inntrykket.

NRK møter han på Lofthus i Hardanger, der står med hånden nedi en busk for å finne brunsneglen.

– Nei, det var ikke så lett å finne dem, selv om det er litt fuktig her, sier forskeren.

Etter å ha lett en god stund kommer han over tre snegler som har gjemt seg nede i en grop.

Forsker Bjørn Arild Hatteland sliter med å finne brunsnegler. Slik har det ikke alltid vært. Foto: Tale Hauso / NRK

Ifølge Hatteland finnes det ingen omfattende oversikt over brunsnegler i Norge, men det er mange som rapporterer til Nibio at de synes det er mindre brunsnegler enn det var for noen år tilbake.

– Brunsneglen har gått betraktelig ned mange plasser, det har den, sier forskeren.

– Men det kommer an på hvem du spør, spør du noen som har en kjøkkenhage, så vil de gjerne oppleve at det enkelte år fremdeles er et problem, sier Hatteland.

Nedgang i salg av sneglemidler

Kategoriansvarlig for planter i Hageland, Siri Sando, sier at de også har merket en nedgang i antall brunsnegler. Det er gledelig, sier hun.

– Vi har sett en markand nedgang i midler mot brunsnegler hittil i år.

Også Felleskjøpet ser en nedgang i salg av sneglemidler.

– Dersom det er riktig at det er færre brunsnegler i omløp nå, så ser vi på det som veldig positivt, sier kommunikasjonssjef Veronika Skagestad.

Full krigsinnsats

Men slik har det ikke alltid vært, så i 2014 ble det startet et eget hagelag på Eidsvåg for å bekjempe sneglen.

– Vi kjørte full krigsinnsats mot brunsneglene på Eidsvåg, sier Sund.

På en dugnadskveld kunne de fort plukke 40 til 50 liter, en bøtte ble fylt på en halvtime.

– Det var helt vilt.

Slike kan man forvente å se mindre av i årene fremover. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Har spredd seg

Siden brunsneglen kom til Norge har den spredt seg lenger nordover i landet, lenger inn på Østlandet, og for en tid siden også langs Mjøsa.

– Der opplever de det nå som et stort problem, sier forskeren.

Det har vært store mengder brunsnegler i naturen vår i mange år, nå flater det ut. Foto: Astrid Engen / NRK

For en av årsakene til at det er færre snegler mange steder, er at den har vært i naturen vår i mange år.

Det er typisk for invaderende arter som blir ført inn med menneskelig hjelp, at det er store mengder av dem i noen år, før det flater ut.

Det er ikke bare naturlige årsaker som er grunnen til at antall snegler nå minker, sier Hatteland. Han trekker frem at folk har gjort en stor innsats i å drepe snegler i områdene hvor det har vært mange av dem.

Brunskogsnegl Ekspander/minimer faktaboks Arten har også blitt kalt brunsnegl, iberiaskogsnegl og «mordersnegl».

Som voksen er den alltid ensfarget, og utstrakt måler den 70-150 mm. Fargen kan variere fra lyst oransje til mørkebrunt.

Brunskogsnegl har normalt en ettårig livssyklus. Eggene legges i grupper på 20-50 egg i små jordhuler og andre skjulesteder fra august til september. De fleste eggene klekker i september og oktober.

De små sneglene stikker seg bort om vinteren i jordhuler, steinhauger og komposthauger, og neste vår blir de aktive igjen når temperaturen stiger til over 5 varmegrader.

Brunskogsnegl ble første gang funnet i Norge i 1988 og har trolig sin opprinnelse i Sør-Frankrike.

Brunskogsnegl kan opptre i svært tette populasjoner, og gjør mest skade i hager og andre steder i nærheten av bebyggelse.

Den er nesten altetende og spiser både dødt og levende plantemateriale, døde snegler og avføring fra dyr.

Den er spesielt glad i påske- og pinseliljer, tulipaner, narsisser, stemorsblomst, georginer, krydderurter, salat, grønnsaker, bær, frukt og løvetann.

Bekjempelse av sneglen er utfordrende og krever stor innsats. Flere tiltak må benyttes. Kilde: nibio.no

Ikke utryddet

Hatteland understreker at brunsneglen ikke er utryddet her i landet, og at det trolig aldri kommer til å skje.

Men på Eidsvåg i Bergen gleder Heidi Sund seg over at hun nå kan nyte hagen, uten å drepe snegler hver dag.

– Så lenge alle vet at de skal ha en ryddig hage, og klippe snegler dersom de ser noen, så går det veldig bra, sier Sund.