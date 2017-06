Slik tar du knekken på brunsneglene

Erling Fløistad er kommunikasjonsrådgiver ved bioteknologi og plantehelse, Norsk institutt for bioøkonomi. Foto: NIBIO

Det er sommer og høysesong for brunsnegler.

– Brunsneglene er størst og mest synlige i juni, juli og august. De trives best når været er varmt og fuktig, sier Erling Fløistad, kommunikasjonsrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi, til NRK.

Brunsneglene blir spredd til stadig større områder, og for mange hageeiere er de sommerens store irritasjonsmoment.

– Brunsneglene trives godt i norsk natur og har kommet for å bli, fastslår Fløistad.

Her er ekspertenes beste tips i kampen mot brunsneglene:

1. Ikke kjøp med brunsnegler hjem

BLINDPASSASJER: Vær obs når du handler blomster på hagesenteret. Sneglene kan nemlig bli fraktet til din hage sammen med planter og jord. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Har du ikke brunsnegler i hagen fra før, så sørg for å ikke kjøpe dem med deg fra hagesenteret. Sneglene kan nemlig bli fraktet sammen med planter og jord som har vært lagret på bakken der det er snegler, opplyser Fløistad.

Tove Ladstein er informasjonsansvarlig ved Opplysningskontoret for blomster og planter. Foto: OBP

Tove Ladstein, informasjonsansvarlig ved Opplysningskontoret for blomster og planter, legger til at sneglene også kan krype fra plante til plante. Du også kan få med deg brunsnegl-egg i plantejorden, når det er sesong for det. Sneglene legger egg fra slutten av august.

– Se etter hvite egg når du kjøper planter, de kan nemlig komme med i plantejorden, tipser hun.

2. Finn sneglenes skjulested

GJEMMESTED: Snegler gjemmer seg ofte under løse gjenstander i hagen, som heller og stein. Det er som regel også her de legger egg. Foto: Erling Fløistad / NIBIO

Erling Fløistads anbefaling nummer to er å finne sneglenes skjulested.

– Har du snegler i hagen, så finn sneglenes skjulesteder, og sørg for at sneglene ikke får brukt dem lenger. Sneglene trenger et sted å gjemme seg om dagen. De kan ikke være ute i sola, da gjemmer de seg under heller, stein og planker, nede i sprekker i bakken, under frodige planter og i høyt gress og ugress.

Det er de samme stedene det ofte legges egg.

– Det enkleste å rydde bort er ugresset. Fyll opp med sand mellom løse steinheller så ikke sneglene kan krype under. Slå høyt gress i grøftekanten. Blir det færre fuktige gjemmesteder, blir det gradvis færre brunsnegler, sier han.

3. Klipp, plukk, eller del sneglene i to

DELES I TO: Det billigste, og enkleste, er å klippe sneglene i to. Foto: Erling Fløistad / NIBIO

Fløistad forteller at brunsneglene gjerne kommer frem fra gjemmestedene sine om kvelden.

– Tar du en runde i hagen og dreper eller fjerner de sneglene du finner da, får du samtidig et bilde av hvor i hagen det vil lønne seg å rydde opp i sneglegjemmestedene, råder han.

Han legger til at en kombinasjon av både klipping, plukking og å rydde i hagen gir best effekt på antallet snegler.

– Du bør ikke gå for metoder som å putte sneglene i en bøtte med salt, eller å strø salt på plenen. Dette er seigpining, dessuten ødelegger dette plenen din, fastslår Ladstein i Opplysningskontoret for blomster og planter.

Hun understreker viktigheten av å avlive sneglene på en så rask mulig måte som mulig.

– Det billigste, og enkleste, er å klippe sneglene i to. Du kan bruke en saks, eller helle kokende vann over brunsneglene. Eventuelt kan du fryse dem ned i ett døgn, sier hun.

Det finnes flere aktuelle avlivingsmetoder:

Del sneglene i to med en spade, saks eller annet redskap.

Ha sneglene i en beholder og helle kokende vann over

Putt sneglene i en plastboks og legg den i fryseboksen ved minus 20 grader i ett døgn.

Fløistad legger til at etter at sneglene er klippet i to, kan de bli liggende på plenen. Du behøver ikke være redd for at eventuelle egg inne i den døde sneglen klekker til nye snegler.

– Som regel vil de være borte til dagen etter, fordi de blir spist, ofte av andre snegler, forteller han.

Norske dyr er ikke vant til å spise brunsnegler, men lar du dem bli liggende igjen i hagen, så kan pinnsvin, grevling, fugler og rovinsekter lære seg å spise sneglene.

– Det er bare estetiske grunner til å fjerne de døde brunsneglene, sier han.

4. Plant blomster som sneglene ikke liker

LIKER IKKE ROSER: Velg blomster som sneglene ikke vil spise. Foto: Maria Elsness / NRK

Ett av Tove Ladsteins beste tips er å velge blomster som sneglene ikke vil spise. Brunsneglen unngår ofte planter som rododendron, roser, bartrær, begonia, eføy, lavendel og pelargonia.

– Velger du derimot blomster som sneglene liker godt, slikt som stemor, tagetes, georginer og hosta, må du regne med at blomstene dine kan bli borte over natta hvis du planter dem i blomsterbedet, advarer Ladstein.

5. Sett ut ulike barrierer og sneglefeller

– Barrierer og sneglegjerder kan brukes for å holde sneglene borte fra hagen, sier Fløistad i Norsk institutt for bioøkonomi.

Det finnes mange slags feller og ulike åter som kan brukes til å samle og drepe snegler med.

– Jernfosfatmidler som Ferramol og Smartbayt virker, men bare på de sneglene som får det i seg. Det vil ikke fjerne alle sneglene i et område, men kan benyttes for å beskytte hageplanter i et begrenset område, sier han.

Ladstein i Opplysningskontoret for blomster og planter nevner også små, strømførende ståltråder som en mulig metode for å holde sneglene unna blomsterbedet. Ulike hindre av metall eller tre kan også forsøkes foran blomsterbedet. Det vil være vanskelig for sneglene å komme seg rundt dette.

Mange sverger til nematoder eller nemaslug. Middelet består av levende organismer som kun angriper snegler. Det er ikke farlig for katter, hunder eller barn.

– Såkalte nematoder er også et alternativ. Dette virker bra, spesielt på våren, når sneglene fremdeles er små. Utfordringen er at brunsneglene får i seg tilstrekkelige mengder av nematodene, bemerker Ladstein.

Ifølge Norsk institutt for bioøkonomi har brunsneglene har god luktesans og tiltrekkes av øl, oppklippete døde snegler og hundemat. Dette kan brukes i feller som avliver sneglene.

Tove Ladstein forteller at en av måtene du kan spre nematodene på, er med en «sneglegrøt». Her tilsetter du nemaslug og ingredienser som sneglene liker, for eksempel øl og gammelt brød.

– Nematoder har liten effekt på voksne brunsnegler, men på helt unge skogsnegler virker det, supplerer Fløistad.

Kaffegrut, sagmugg, aske, tang, furunåler og kakaoflis kan også brukes som barrierer mot brunsnegler.

Barrierer kan holde sneglene unna grønnsak eller andre plantebed. Men det virker kun i egen hage.

– Barrierene av aske og tang må være minst en halvmeter brede. Det er lite realistisk å bruke dette som barriere mot naboer, sier Fløistad.

6. Rydd i hagen og fjern avfall

YNGLEPLASS: Sneglene liker seg i fuktige grøftekanter og høyt gress. Foto: Erling Fløistad / NIBIO

Luking i blomsterbed og generell rydding i hagen er gode forebyggende tiltak om sommeren.

– De som har et snegleproblem, bør bli oppmerksomme på hvor i hagen sneglene oppholder seg om dagen.

Sneglene liker seg i fuktige grøftekanter og høyt gress. Dette blir fort yngleplasser for brunsneglene.

– Fjerner du hauger med gress og annet hageavfall, luker og klipper gresset jevnlig, vil brunsneglene få færre gjemmesteder, påpeker Fløistad.

7. Sørg for best mulig vanningsrutiner

Vil du holde horden av brunsnegler på avstand, er det lurt på sørge for best mulige vanningsrutiner.

– Det beste er å vanne skikkelig godt maks én gang i døgnet, eller så sjelden som været tillater, for så å la det tørke opp. Tørr jord er mindre hyggelig for sneglene, og de kommer seg ikke like fort rundt. En bonus er at de fleste planter også synes dette er ok, det er viktig for god plantevekst med lufttilgang til røttene, sier Ladstein i Opplysningskontoret for blomster og planter.

8. Gå på eggjakt

SKAL BLI BRUNSNEGLER: Eggene ligger i klaser på 20 til 50 egg, og er hvite, små og runde. Foto: Erling Fløistad / NIBIO

Forebyggende tiltak mot snegler i hagene er noe som skjer hele året, men det er litt ulike tiltak knyttet til de ulike årstidene. Planlegg høsten allerede nå! For når høsten kommer, er det tid for å gå og eggjakt.

– Brunsneglene legger eggene sine fra slutten av juli og helt til frosten kommer, informerer Fløistad.

Eggene gjemmes gjerne under steiner, plankebiter og liknende. Ifølge Norsk institutt for bioøkonomi ligger de i klaser på 20 til 50 egg, og er hvite, små og runde.

– Snegleegg er små og litt vriene å knuse på bløtt underlag. Det enkleste er å samle dem opp i et lite spann. Da kan de drepes med kokende vann. Om bøtta får stå i fred, vil eggene tørke ut av seg selv, avslutter Fløistad.