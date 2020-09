En dykketur for noen år siden skulle bli en helt spesiell opplevelse for hobbydykker og undervannsfotograf Kjetil Breivik Johnson.

Han hadde fått melding fra en kompis om at det var observert ei spesiell nakensnegle i nærområdet.

Dette var spennende, og Johnson ville se med egne øyne.

Synet som møtte dykkeren fra Ørlandet var vakkert. Denne typen hadde han ikke sett tidligere.

– Jeg så umiddelbart at dette var en annerledes snegle. Det var jeg rimelig sikker på, siden jeg den gang hadde brukt de to siste årene på å studere dem, sier han til NRK.

Undervannsvideo av den nye snegletypen KAMUFLASJE: Det er ikke enkelt å få øye på den nye nakensnegla på bunnen av Trondheimsfjorden Viktor Vasskog Grøtan

Fikk navn etter kommunen

I SJØEN: Hobbydykkerne Viktor Vasskog Grøtan og Kjetil Breivik Johnson har jobbet mye med å dokumentere nakensnegla i sjøen utenfor Ørlandet. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

De vakre sneglene på 25 meters dyp ved Breivika i Ørland ble starten på et vitenskapelig arbeid. Det skulle altså vise seg at arten ikke var beskrevet tidligere.

Samarbeidet mellom dykkere, undervannsfotografer og forskere var helt avgjørende for at den nye arten av nakensnegl ble oppdaget og identifisert i Trøndelag.

Johnson og dykkerkompis Viktor Vasskog Grøtan har jobbet mye med å filme og dokumentere den nye nakensneglen.

– Vi har gitt den navnet Dendronotus yrjargul. Yrjar etter det gamle navnet på Ørland og gul etter de tydelige gule eller gylne fargetegningene, skriver Torkild Bakken i nakensneglbloggen.

Bakken er førsteamanuensis ved Institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Navnet Dendronotus yrjargul fikk sneglen av dykkerne som fant den. Yrjar er et gammelt navn på Ørland kommune, hvor individet ble oppdaget. Dendronotus yrjargul skiller seg ut med en hvit, nesten gjennomsiktig, kropp med tydelig markerte gule fargetegninger. De dedikerte dykkerne har funnet mange ulike arter i Trondheimsfjorden, men denne nakensneglen var den første som ikke var beskrevet tidligere. Det tar tid å slå fast at du har funnet en ny art. Den må beskrives og sammenlignes med andre arter.

Det møysommelige arbeidet

Den nye arten beskrives som en fargesprakende skapning. De gule fargetegningene er tydelig markerte, og det samme er de to brune stripene langs ryggen. Den ni centimeter lange skapningen er stor sammenligna med andre nakensnegler.

FORKLARER NAVN: Torkild Bakken ved NTNU Vitenskapsmuseet forklarer at arten har fått navnet Dendronotus yrjargul. Siste del av navnet kommer fra Yrjar - det gamle navnet på Ørland - hvor sneglen ble funnet i sjøen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Fint dyr. Artig at amatører er de som finner arten og skjønner at dette er noe nytt. Når det først skulle skje er det jo typisk at det er i havet. De mest åpenbare artene på land er jo allerede beskrevet her i Nord-Europa, sier zoolog Petter Bøckman

Identifiseringsarbeidet startet først i 2018, fire år etter at sneglen ble oppdaget.

Det tar lang tid å lage en beskrivelse og i tillegg sammenligne sneglen med andre arter. Mange av svarene finner forskerne på tungen til nakensneglen. De ulike artene har forskjellig mønster ut fra hva de spiser.

Når alt av undersøkelser var ferdig, kunne den vitenskapelige artikkelen skrives.

– Det var utrolig artig å få det bekreftet. At man faktisk har funnet en helt ny art, sier Kjetil Breivik Johnson.