Anders Jacobsen vant rettssak mot Just Padel Group – skal få millionsummer

Dermed har en nesten tre år lang konflikt fått en foreløpig konklusjon.

Årsaken til striden er salget av et padelsenter i Hønefoss som Jacobsen eide sammen med Just Padel Group (JPG) frem til høsten 2021.

På det tidspunktet var JPG eid av de tidligere fotballprofilene Jesper Mathisen og Ole Martin Årst, samt to forretningsmenn.

NRK har sett dommen og den er klar i sin tale:

Anders Jacobsen får fullt gjennomslag for det han ba om i det konfliktfylte rettsoppgjøret.

– Anders Jacobsen er selvsagt fornøyd med Agder tingretts dom, som fremstår både grundig og korrekt. Anders Jacobsen er likevel fortsatt av den oppfatning at det er beklagelig at saken måtte gå så langt, sier hans advokat Jan Magne Isaksen til NRK.

Millionsummer

Just Padel Group dømmes til å betale Anders Jacobsen 3,1 millioner kroner. I tillegg kommer renter og saksomkostninger på 1,1 millioner kroner.

Padel er en av verdens hurtigst voksende idretter og er en slags kombinasjon av squash og tennis.

Jacobsen mener fotballprofilene fikk han til å skrive under på en ny aksjonæravtale med mersalgsplikt

De skal samtidig ha holdt skjult en pågående salgsprosess med svenske We Are Padel (WAP).

JPG ble senere solgt til det svenske selskapet for 84 millioner kroner. Men Jacobsen og andre lokale sentereiere skal kun ha fått opplyst en salgspris på 45,5 millioner kroner.

Jacobsen har derfor hevdet at han fikk betalt 3,1 millioner kroner for lite for aksjene i padelsenteret.

Det fikk han dommeren med på i Agder tingrett.

Tidligere skihopper Anders Jacobsen saksøkte padelselskapet Just Padel Group (JPG) for 3,1 millioner kroner han mener han ble betalt for lite for aksjene i et padelsenter på Hønefoss. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Føler meg lurt

Det var høy temperatur i Agder tingrett når søksmålet ble behandlet over tre dager i mars.

Fotballprofilene var kalt inn som vitner, men var ikke selv saksøkt fordi det var JPG som kjøpte aksjene av Jacobsen og derfor er motparten i søksmålet.

Jacobsen uttalte før rettssaken til NRK at han føler seg lurt.

– Jeg føler meg lurt av det jeg trodde var mine venner, og at de har behandlet meg stygt. For meg handler dette mer om prinsipper og rettferdighet, enn det handler om penger, sa Jacobsen.

Følelsen skal ha oppstått når han gjennom medieoppslag i etterkant av salget fant ut at salgsprisen til svenskene var 84 millioner, og ikke de 45,5 millionene han og de andre padelsentereierne ble fortalt.

Det skal ha vært en forutsetning for de svenske kjøperne av JPG at de fikk alle aksjene også i sentre som selskapet bare var deleiere av. Derfor var fotballprofilene avhengig av å få alle samarbeidspartnere med på salget.

Noen nektet å selge aksjene sine, deriblant selskapet Vestland Padel, som også ble innkalt som vitner i saken.

– Vi skjønte at her var det mye som ikke stemte. Det fremstod som rent lureri, sa styreleder Ketil Nystad i Vestland Padel til NRK om prosessen han og de andre eierne stod i.

Jesper Mathisen var svært uenig med Jacobsens fremstilling av saken da han vitnet i Agder tingrett. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Fremstår som løgner

Mathisen og Ole Martin Årst avviste tvert fra vitnestolen under rettssaken at de hadde bedratt den tidligere forretningspartneren.

– Når Anders er klar og tydelig på at han var så misfornøyd, så fremstår han i vår øyne som en løgner, sa Mathisen.

Han mener Jacobsen først synliggjorde sin misnøye i etterkant av salget.

Årst sa i retten at det hadde vært «sårende» og «tungt» å lese Jacobsens uttalelser i media.

– Det påvirker meg imidlertid mindre siden det kommer fra en fyr som er så uredelig som Anders, sa Årst.

Ole Martin Årst ville ikke svare på NRKs spørsmål i etterkant av rettssaken i Agder tingrett. Foto: Tor Erik Schrøder / NRK

På spørsmål fra Jacobsens advokat Jan Magne Isaksen om hvorfor han oppfatter Jacobsen som uredelig, svarte han:

– Fordi han ikke har strukket ut handa til oss for å finne en løsning, sa Årst.

Tingretten festet ikke lit til fotballprofilenes forklaring, viser dommen.

Etter dagens dom reagerer Jacobsen sterkt på uttalelsene fra Årst og Mathisen.

– Etter vår oppfatning kvalifiserer det til direkte rødt kort, når Anders Jacobsen ble beskyld for løgn og uredelighet. På vegne av Anders Jacobsen kunne det vært på sin plass å benytte karakteristikker tilbake, men slik er ikke Anders Jacobsen. Dommen taler derimot sitt klare språk om hva som har foregått, sier advokat Isaksen.

– Nåværende ledelse og eiere i JPG har ingen skyld i det som har foregått. Derimot er det de tidligere aksjonærene i JPG som burde ha ryddet opp for lenge siden, sier han.

Delseier i Høyesterett

Parallelt med søksmålet har partene kranglet om tilgangen til bevis som kan bli fremlagt i rettssaken.

Jacobsens og hans advokater har ønsket tilgang til en rekke tidligere e-poster, meldinger og avtaler inngått av de tidligere eierne av JPG, deriblant TV2-profil Jesper Mathisen.

Både Agder tingrett og Agder lagmannsrett ga Jacobsen medhold i at bevisene skal fremlegges i søksmålet, men JPG anket saken til Høyesterett. Dermed måtte rettssaken gjennomføres uten at bevisene ble lagt frem når søksmålet ble behandlet av tingretten.

JPG argumenterte med at de ikke hadde noen plikt til å fremlegge bevisene, fordi tingretten og lagmannsrettens kjennelse var anket til Høyesterett.

Denne uken avgjorde Høyesterett at anken ikke engang skal behandles.

Jacobsen skal dermed anses for å ha vunnet saken vedrørende bevisene, og er totalt tilkjent rundt 300 000 kroner i saksomkostninger for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

– Jacobsen synes det er beklagelig at rettssaken måtte gjennomføres uten at det ble lagt frem bevis som både tingrett og lagmannsrett hadde pålagt JPG å fremlegge. For Jacobsen er det vanskelig å forstå at JPG har valgt å bruke så mye penger og ressurser på å bestride plikten til å fremlegge bevis, sa Jacobsens advokat Jan Magne Isaksen til NRK når Høyesteretts avgjørelse ble kjent.