Måndag kom snøen til Flatraket i Stad kommune. Om lag 40 centimeter nysnø dekka bygda, og bilen til Aleksander Blålid var ikkje råd å få ut.

– Eg kom meg ikkje av flekken, fortel Blålid, som er overstyrmann på ferje.

Då hadde han ikkje anna val enn å ta beina fatt, og springe til jobb i Måløy – vel to mil unna.

Med broddar og ryggsekk sette han kurs mot kysten. Då NRK møtte han var halvparten av dei 24 kilometerane unnagjort.

– Eg spring litt på hobbybasis, men dette er ikkje noko eg gjer ofte. No må eg springe vidare for å rekke fram i tide, sa han.

INNESNØDD: Då Aleksander Blålid skulle på jobb måndag stod bilen fast. Foto: Privat

Kaos på vegane

Natt til måndag meldte politiet om ei rekkje ulykker på vegane. Nokre stader var det berre få meter med sikt.

– Brøytesjåførane rapporterer om sikt på berre nokre få meter på grunn av kraftige snøbyer, og seier at dei ikkje klarer å halde standarden på riks- og fylkesvegar i Nordfjord, sa trafikkoperatør John Andreas Omdal måndag morgon.

Inst i Moldefjorden i Selje låg ein brøytebil på vel 24 tonn i grøfta måndag ettermiddag.

– Eg hamna utfor asfaltkanten på ein smal veg, og hadde ikkje sjanse å komme meg inn igjen på vegen, fortel brøytebilsjåfør Hans-Ole Drage i Stad Maskin.

I dag har oppdraga stått i kø. Politiet ber dei som ferdast i trafikken om å køyre etter forholda.

– Det har vore mykje laus snø og veldig glatt. No skal vi få oss litt søvn før det er på an igjen, seier han.

STOR JOBB: Brøytebilane har hatt krevjande arbeidsforhold i dag. Hans-Ole Drage og brøytebilen enda i grøfta. Foto: Harald Kolseth

Skal lave ned

Men føret forsvinn ikkje med det første. Snøen er komen for å bli, i alle fall ei stund.

– Tysdag morgon er det eit lågtrykk som sørgar for snøbyer frå morgon til kveld i Sogn og Fjordane, særleg i Nordfjord. I løpet av dagen vil det kome 10–20 centimeter snø, seier statsmeteorolog Ingrid Halland Soldal.

Det er også sendt ut farevarsel om betydeleg skredfare i fleire fjellområde.

– Akkurat no anbefaler vi at folk ikkje bevegar seg i snøskredterreng. Det er svært lett å løyse ut snøskred no, seier Jostein Aasen, snøskredvarslar i NVE.

SKJØR: Jostein Aasen er snøskredvarslar i NVE og tilrår å halde seg unna område med høg skredfare. – Dette gjeld ikkje berre for Sogn og Fjordane, men også for store delar av Sør-Noreg, seier han. Foto: Even Lusæter / NRK

Fram mot onsdag ventar endå meir snø.

– Men deretter blir det fint fram til helga med kalde temperaturar, lite vind og klarvêr. Så då kan ein kose seg med den snøen som er komen, seier ho.