Kraftig snøvær skaper problemer på Vestlandet

– Entreprenøren meldte for noen minutter siden at han ble nedringt av sine brøytesjåfører. De rapporterer om sikt på bare noen få meter på grunn av kraftige snøbyger, og at de ikke klarer å holde standarden på riks- og fylkesveier i Nordfjord, sier trafikkoperatør John Andreas Omdal i Vegtrafikksentralen vest.

Kraftige snøbyger på Vestlandet skaper problem mandag morgen. Det er spesielt i Nordfjord og sør mot Sognefjorden at været byr på problemer.

En av brøytebilistene hadde måkt fylkesvei 618 i Stad, før han snudde. Da han returnerte lå det 30 centimeter snø på veien igjen.

– Han hadde ikke sett så mye snø på mange år, sier Omdal.

FLORØ: I Florø ber brøytemannskapene om tålmodighet. Foto: Trond Hovlandsdal

Flere trafikkulykker

Klokken 06.46 fikk politiet melding om en trafikkulykke på riksvei 5 ved Eikefjord i Sunnfjord.

En bil hadde kommet over i motgående kjørefelt i 80-sonen og kollidert. Totalt fem personer er involvert i ulykken, og alle er ute av bilene, ifølge politiet.

Det er snø og is på stedet, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

Like før klokken 2 i natt fikk politiet melding om en trafikkulykke på E39 i Gloppen i Nordfjord. En bil hadde gått rundt på taket.

Føreren var lettere skadet, og ble tatt hånd om av ambulansepersonell.

Politiet har beslaglagt førerkortet til bilisten, men det er ikke mistanke om promillekjøring.

Fastkjørt brøytebil

På fylkesvei 616 i Bremanger kjørte en brøytebil seg fast, og ble stående med ett hjul utenfor kanten. I 5-tiden mandag morgen meldte vegtrafikksentralen at det ville ta timer å få på plass berging.

Omkjøringsvei er fylkesvei 614 Ålfoten, men fastkjøringen skaper problemer for brøyting i området.

I Florø snør det tett i morgentimene, og brøytemannskapet har mye å bli kvitt før morgenrushet starter.

– Det er en del å få vekk i sentrumsgatene, og det er ikke så mange plasser å gjøre av denne snøen. Vi får håpe at florøværingene har litt tålmodighet i dag og ser problemet vårt. Så skal det nok gå bra i løpet av dagen, sier brøytebilsjåfør Trond Hovlandsdal.