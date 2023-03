Antje har alltid drømt om mange barn. Men som singel måtte hun til Danmark for å bli gravid.

Etter fødselen ble det lov for alle kvinner å fryse ned ubefruktede egg i Norge uten medisinsk årsak.

– Det var en jubeldag, sier hun.

Sandven var ikke den eneste som jublet.

Tall fra de siste tre årene viser at stadig flere gjennomfører «sosial eggfrysing», altså nedfrysing uten medisinsk grunn hos private klinikker.

– Jeg ser det som et tegn at kvinner begynner å ta ansvar for egen helse og eget liv. Det skal ikke være et verktøy for å utsette graviditeter. Men det er ikke alltid det passer å få barn, eller at man har rukket å møte noen, sier Sandven.

Antje Sandven og sønnen som ble til ved hjelp av en donor i Danmark. Foto: Privat

Vil vente med barn nummer to

Bare seks måneder etter fødselen tok alenemoren grep.

Hun startet prosessen med å fryse ned egg hos en privat klinikk i Haugesund.

– Jeg var ikke klar for barn nummer to alene, så jeg ønsket heller å utforske mulighetene for å ta ut egg, sier Sandven.

Hun var på tidspunktet over 35 år, og begynte derfor å få dårlig tid. Men hun klarte å hente ut seks egg.

Dette kostet henne 60.000 kroner. I tillegg betaler hun 2000 kroner i året for lagringen.

– Jeg ville sikre meg for framtiden. Jeg har få egg og historie med vanskeligheter med å bli gravid, sier hun.

Antje Sandven venter med barn nummer to, men håper hun har sikret seg muligheten. Foto: Synne Sørenes / NRK

1. juli 2020 ble det lov for alle kvinner å lagre ubefruktede egg i Norge. Samme år gjorde 21 personer dette hos private klinikker.

Året etter fulgte 174 kvinner etter, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

– Ingen garanti

Norge har nå rekordlave fødselstall.

Men å fryse ned ubefruktede egg er ingen garanti for framtidige barn, ifølge Jon Hausken, klinikksjef på Klinikk Hausken.

– Fra en kvinne på 32 år, så trenger vi 10–12 egg for at det er rimelig sikkerhet for ett barn, sier Hausken.

Ikke alle egg kan bli til et embryo etter befruktning. Derfor anbefaler Bioteknologirådet at kvinner ikke er eldre enn 35 år når de fryser ned egg.

– Ikke alle egg overlever opptiningen. I tillegg er man avhengig av partneren. Han kan også ødelegge en del av eggene, sier Hausken.

Jon Hausken driver fertilitetsklinikker i Haugesund, Stavanger, Oslo og Bergen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Tror på rekordår

Stadig flere tar kontakt med klinikken, som holder til flere steder i landet.

NRK har tatt kontakt med flere private klinikker. Tall fra disse klinikkene viser at trenden fortsetter.

I 2023 tror klinikkene på rekordår, basert på antall uttak så langt i år.

– Jeg tenker at det er naturlig. Når man først har en valgmulighet, så er det mange som benytter seg av den. Vi har flyttet dette med å få barn en del høyere opp i alder. Mange er i 30-årsalderen før de starter å tenke på familien, sier Hausken.

Bare 3 av 100 bruker eggene

Oslo universitetssykehus har merket flere henvendelser etter at nedfrysing av egg ble lovlig for alle kvinner, ifølge Peter Fedorcsak, klinikksjef på reproduksjonsmedisinsk avdeling.

Men i det offentlige tilbyr de bare nedfrysing av egg for kvinner som har særskilt medisinsk årsak til å gjøre det.

For eksempel dersom en kvinne skal behandles for kreft.

Han sier erfaringer fra utlandet viser at svært får bruker egg som blir fryst ned.

Av hundre kvinner som fryser egg, er det bare tre stykker som føder barn av disse senere, ifølge legen.

– Det er vanskelig å si hvorfor. Men en del av forklaringen er at mye skjer i livet fra tidspunktet man fryser egg. Mange blir gravid selv spontant, eller så ønsker man ikke å bli gravid, sier Fedorcsak.

Peter Fedorcsak ved reproduksjonsmedisinsk avdeling sier de aller nedfryste eggene aldri blir brukt. Foto: Amalie Huth Hovland / OUS

Han er glad tilbudet finnes for visse pasientgrupper, men sier det også kan føre til overbehandling.

– Det er en stor prosedyre som gir veldig lite nytte senere. Uansett hvordan vi ser på det, så blir dette ofte en overbehandling der vi tar ressurser fra andre pasientgrupper. Det er tvilsomt om dette skal ha plass i det offentlige helsevesenet, sier han.