Rekordfå nyfødte i 2022

Det ble født 51.500 barn i Norge i 2022.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,41 barn per kvinne. Det er kraftig nedgang fra 1,55 året før, og det laveste som noen gang er målt i Norge, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en pressemelding.

– Nedgangen i fruktbarheten er en trend som har pågått i over ti år, så dette er ikke overraskende tall. Fruktbarheten har sunket med et halvt barn per kvinne siden 2009, da SFT var på 1,98, sier Espen Andersen i SSB.

Siden 2009 har SFT falt hvert år utenom 2021. Dette var et unntak på grunn av pandemien.

Økende andel barnløse

FORKLARER: Demograf Ane Tømmerås i SSB. Foto: Christian Breidlid / Christian Breidlid

– Vi fortsetter å få barn senere og senere. Vi ser at færre får mange barn. I tillegg har vi en økende andel barnløse. Alle disse tingene sammen gjør at fruktbarheten blir lavere, forklarer demograf Ane Tømmerås i SSB.

Blant de som er barnløse ved fylte 45 har gruppen endret seg fra i stor grad være høyt utdannede kvinner til kvinner med kortere utdanning, viser forskning.

På lang sikt må Norge planlegge for en aldrende befolkning.

– Vi vil nok få mindre fødselskull og på veldig lang sikt færre i arbeidsfør alder. På sikt vil vi få en aldrende befolkning. Men der er det også viktig å huske på at nesten uansett hvordan fruktbarhetstallet i Norge ser ut, vi kommer ikke til å få tre til fire barn per kvinne i snitt uansett, vil vi få en aldrende befolkning. Vi må planlegge for en aldrende befolkning uansett, sier Tømmerås.

Over halvparten av 30-åringer er barnløse

SFT sier noe om fødselsratene her og nå. En annen måte å undersøke fruktbarheten på, er å se på hvor mange barn ulike alderskull faktisk har fått.

Av kvinnene som fylte 30 år i 2022, altså 1992-kullet, var det 54 prosent som ikke hadde fått barn. For ti år siden var tilsvarende andel 42 prosent.

Grafikken nedenfor viser til det året kvinnen er født. 1990-tallet viser altså til kvinner som ble 30 i 2020.

– Siden det er så mange 30-åringer som ikke har fått barn ennå, er det tvilsomt at dagens kvinner får like mange barn som generasjonene før dem har fått – selv om de kan tenkes å føde litt flere barn etter fylte 30 år, sier Andersen.

Blant de som fylte 35 år i 2022 var det 26 prosent som ikke hadde fått barn. For ti år siden var andelen 21 prosent.

Finland lavere

Tømmerås synes det er vanskelig å si om Norge har nådd bunnen.

– Finland har et fruktbarhetstall som er langt lavere enn vårt, på 1,32, og det er en nabo vi kan sammenligne oss med. Land som Japan og Sør-Korea har mye lavere fruktbarhetstall enn Norge. Så dette tallet kan fortsette å synke., bemerker hun.