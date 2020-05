70 prosent av bedriftene ber om hjelp til å betale lønninger

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har ikke de feite lommebøkene lenger, så vi var nødt til å ta ut permitteringer. Det er veldig uheldig, sier direktør Gunnar Birkeland i Unitech Energy Group.

Han går gjennom en tom hall på Eldøyane næringspark på Stord.

20 prosent av de ansatte her er permittert.

Gunstig å permittere

Selskapet hans satser på fornybar energi, men planene er lagt på is, fordi det er tomt for penger.

Unitech har ikke råd til å satse på noe de ikke tjener på med én gang.

Fremdeles blir det laget kabler til olje- og gassnæringen. Men satsingen på hav-vindmøller er lagt vekk.

– De permitterte ansatte kunne bygget opp en ny næring for oss og for Norge. Derfor ber vi nå om at staten bruker penger på å holde folk i arbeid i stedet for tiltakspakker som gjør det gunstig å permitere, sier Birkeland.

Ber om lønnstilskudd

En ny undersøkelse viser at 71 prosent av norske bedrifter heller vil ha lønnstilskudd fra staten enn å permittere ansatte.

Totalt har 2.225 norske bedrifter svart på den ferske undersøkelsen, som konsulentselskapet Advicia har utført for Næringsrådene i de største byene i Norge.

De minste bedriftene har størt behov for lønnstilskudd.

– Det er veldig dyrt for samfunnet at mange ansatte er permittert og ikke gjør noe fornuftig. Da er det bedre om man mottar den samme stønaden, men er i jobb, sier administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd.

Hun mener at permitteringen i arbeidslivet, forsinker gjenåpningen av samfunnet. Bakgrunnen er at det er dyrere for mange å få folk tilbake i arbeid, enn å holde stengt.

Pusterom

Halvparten av bedriftene regner nå med at det vil ta mindre enn seks måneder før koronasituasjonen får kritiske konsekvenser for dem.

Warncke mener at kontantstøtten har hatt god effekt og utsatt den akutte faren for bedriftene.

– En del bedrifter har fått et pusterom, sier hun.

Kontantstøtten er også det statlige tiltaket bedriftene selv mener har hjulpet dem mest under koronakrisen.

Bedriftene svarer samtidig at de har hatt liten nytte av reduksjon i skatter og avgifter. De er også lite fornøyd med lokale tiltakspakker.

Holder dem flytende

– Det er bra at krisepakkene har holdt bedriftene flytende. Det er jo det som har vært meningen gjennom den mest akutte fasen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun deler bedriftenes bekymring for fremtiden og innrømmer samtidig at tiltakene som er satt inn, bare har fungert i varierende grad.

Nybø utelukker ikke innføringen av en lønnstilskuddsordning.

– Det er en del av de tiltakene vi vurderer, men det er både fordeler og ulemper med en slik ordning. Tiltakene må henge sammen som helhet, sier Nybø.

Undersøkelsen er utført i perioden 5. til 10. mai.