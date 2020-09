– Nokre av dei som har skrive under er samde med ham i hans embetssyn, andre er det ikkje, og nokre er kvinnelege prestar. Det vi har felles er et ønske om å vise ham støtte og slå et slag for den teologiske samvitet i Den norske kyrkje.

Det seier Benjamin Bjørnsen Anda, som er sokneprest for Giske og Vigra.

Han er ein av 45 prestar og teologistudentar innanfor Den norske kyrkja, som no «slår kollegial ring» om Mikael Bruun etter det dei kallar «ei heksejakt frå media og delvis også frå prestekollegaer».

Seks av dei som har underskrive er kvinner.

I alt er det i dag 1200 prestar i Den norske kyrkja.

Det har storma rundt sokneprest Mikael Bruun etter at han sa at «prestetenesta er øyremerkt menn», og at han ikkje kan ha nattverd og gudsteneste med kvinnelege kollegaer.

– Vi ønsker sjølvsagt et godt arbeidsmiljø i Den norske kyrkje. Men usemje om teologiske spørsmål og dårleg arbeidsmiljø kan det ikkje setjast likskapsteikn ved. Vi ønsker gjensidig respekt for kvarandre uavhengig av teologiske standpunkt, står det i brevet.

Brevskrivarane avsluttar:

– Mikael Bruun, du er ønskt som prest i Den norske kyrkje, om ikkje av alle – så av oss!

Desse har skrive under på oppropet Ekspandér faktaboks Dei som har underskrive brevet er: Benjamin Bjørnsen Anda, sokneprest i Giske og Vigra (Nordre Sunnmøre prosti)

Marthe Kristine Østerud Primstad, sokneprest i Kampen kyrkjelyd (Stavanger domprosti)

Knut Alfsvåg, professor og ordinert prest

Vidar Mæland Bakke, prest i Bymenigheten – Sandnes

Jan Brastein, sjukehusprest – Sykehuset Telemark HF

Petter Dahle, pensjonert prest (delvis i vikarteneste)

Fredrik Danielsen, sokneprest i Heim og Hemne (Orkdal prosti)

Einar Ekerhovd, sokneprest i Fusa (Fana prosti)

Alain Fasotte, stud.theol. ved VID MHS

Ingvar Fløysvik, sokneprest i Ytre Arna (Åsane prosti)

Harald P. Fylling, sokneprest i Skjold (Fana prosti)

Ole Kristian Hamre, stud.theol. ved NLA Høgskolen

Torkild Enstad Hausken, kapellan i Alta og Talvik (Alta prosti)

Arve Hansen Haugland, sokneprest i Loddefjord (Bergen domprosti)

Bjarte Hetlebakke, sokneprest i Gjesdal (Jæren prosti)

Svein Audun Hatlen, sokneprest i Bud og Hustad (Molde domprosti)

Joachim Haaland, kapellan i Ålesund og Volsdalen (Nordre Sunnmøre prosti)

Ingunn Aarseth Høivik, sokneprest i Rissa (Fosen prosti)

Jakob Skovgård Højlund, vikarprest i Stranda og Sunnylven (Nordre Sunnmøre prosti)

Ravn Karsrud, spesialprest i Arendal (Arendal prosti)

Håkon Økland Kinsarvik, spesialprest Meland sokn (Nordhordland prosti)

Kjetil Kringlebotten, phd-student og ordinert prest Daniel Kydland, stud.theol. ved NLA Høgskolen

Sverre Langeland, sokneprest i Sandviken (Bergen domprosti)

Ragnhild Synnøve Lied, sokneprest i Lyngdal (Lister og Mandal prosti)

Sverre Elgvin Lied, sokneprest i Feda og Fjotland (Lister og Mandal prosti)

Thor André Lindstad, sokneprest i Ferkingstad (Karmøy prosti)

Jan Løkkeborg, sokneprest i Skodje (Nordre Sunnmøre prosti)

Anne Lise Matre, sokneprest i Høle (Sandnes prosti)

Ingrid Myrtveit Petersen, ungdomsprest i Askøys fem sokn (Vesthordland prosti)

Anders Primstad, teolog

Rolf Armand Rasmussen, seniorprest i Åsane (Åsane prosti)

Aleksander J. Roscins, stud.theol. ved VID MHS

Vebjørn Sagedal, vikarprest (Alta prosti)

Geir Sakseid, rådgjevar misjon og kyrkjefag i Møre bispedømme

Bernt Rune Sandrib, sokneprest i Hægebostad og Eiken (Lister og Mandal prosti)

Hanne G. Sinkerud, sokneprest i Bjørkelangen og Setskog (Østre Borgesyssel prosti)

Ådne Skiftun, pensjonert sokneprest (delvis vikarprest i Sogn prosti)

Thor Asbjørn Sommerseth, prest (Nordhordland prosti)

Knut Svenning, sokneprest i Lund og Heskestad (Dalane prosti)

Knut Fr. Sørheim, pensjonert prest/teolog

Morten Torsvik, sokneprest i Fjell (Vesthordland prosti)

Helge Unneland, seniorprest (Bergen domprosti)

Audun Aase, pensjonert prest

Gløymte at statskyrkja var avskaffa

«Mikael Bruun-debatten» har både ei utvendig og innvendig side. Den fyrste er knytt til Den norske kyrkje som berar av felles, nasjonale verdiar.

Sjølv om «statskyrkja» formelt vart avskaffa i 2012, seier Grunnlova framleis at Den norske kyrkje «forbliver Noregs Folkekirke».

Spenninga i denne ordljuden var forklaringa på at programkomiteen i SV i 2019 gløymte at statskyrkja allereie var avskaffa.

Debatten innanfor kyrkja handlar om kor langt samvitet til arbeidstakarane kan strekkast. Tanken er fri, men kva om han går på arbeidsmiljøet laus?

– Dette er spenningar vi må kunne leve med. Også når det for nokre får praktiske konsekvensar, meiner forfattarane av oppropet.

I 1978 vart «køyrereglane» innført for å regulere arbeidsmiljøet der to kollegaer held på to uforlikelege syn på kor vidt kvinner kan vere prestar.

– Køyrereglane «legitimerer kvinnediskriminering» ved å halde oppe strukturar som gjer det mogeleg å reservere seg mot å samarbeide med kvinnelege prestar, skrev Stig Lægdene i eit debattinnlegg i Vårt Land, 12. august.

«Praksisen er uhaldbar moralsk og teologisk», fortsette domprosten.

DISKRIMINERER: – Køyrereglane «legitimerer kvinnediskriminering», meiner domprost Stig Lægdene. Her i debatt med Mikael Bruun.

– Har godtatt nokre avgrensingar

– Eg vil vere forsiktig med å gi råd til kyrkja, seier likestillingsombod Hanne Bjurstrøm.

Ho legg likevel til at kyrkja må forstå at det verkar «litt rart» at den på den eine sidan anerkjenner kvinnelege prestar; og på den andre sidan anerkjenner at enkelte ikkje vil jobbe saman med kvinner.

Ho seier likestillingsloven «gjer det klinkande klart at kyrkja ikkje kan diskriminere på nokre måte», men at dette prinsippet må «brytast mot trusfridomen».

– Vi har difor godtatt nokre avgrensingar i likestillingsloven med omsyn til å utøving av tro.