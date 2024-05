Mest mogleg av kvikksølvet frå ubåten skal vekk.

– Vi vil følgja opp ekspertutvalet si anbefaling. Vårt mål er å henta opp så mykje av kvikksølvet som mogleg, sa fiskeri og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) på eit pressetreff på Knarvik snøggbåtkai måndag morgon.

Hausten 2022 konkluderte nemleg eit ekspertutval med at kvikksølvet frå ubåten måtte hentast opp, og seinare dekkjast til.

Heving av vraket vart sett på som for risikofylt.

Slik ligg vraket av den tyske ubåten på havbotn utanfor Fedje. No har regjeringa bestemt at mest mogleg av kvikksølvet skal opp.

Skal ha opp mest mogleg last

Og i samband med revidert nasjonalbudsjett vil dette arbeidet no starta.

– Me skal ha lågast mogleg risiko for utslepp, sa Sivertsen Næss.

Arbeidet skal skje trinnvis. Neste år skal det gjerast fleire undersøkingar.

Målet er at arbeidet med å få opp kvikksølvet skal starta i 2026.

– Noreg er ein stolt havnasjon. Me skal ha reine hav, og skal ta vare på havet på ein berekraftig måte, seier Sivertsen Næss.

Til stades var også barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Mange er lei av dei mange rundane i denne saka. Me skal ha eit mål om å få opp mest mogleg av lasta, sa Toppe.

Det var mange som hadde møtt fram for å høyra kva ministrane Kjersti Toppe og Marianne Sivertsen Næss hadde å seia om U-864. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Store mengder kvikksølv om bord

Heilt sidan ubåten vart funnen av KNM «Tyr» utanfor øya Fedje i Vestland i 2003 har det vore diskutert kva som skal skje med ubåtvraket.

Om bord skal det ha vore over 60 tonn med kvikksølv.

Befolkninga i den vesle øykommunen har frykta konsekvensane, etter at prøver konstaterte store mengder kvikksølv rundt vraket.

– Me får pressa på for å verta kvitt svineriet, sa dåverande ordførar Erling Walderhaug til NRK i 2003.

Fakta om kvikksølv Ekspander/minimer faktaboks Kvikksølv er et tungmetall som kan påvirke nervesystemet. I fisk foreligger kvikksølv som den organiske forbindelsen metylkvikksølv.

Fosterets hjerne er det organet som er mest følsom for metylkvikksølv. Dersom gravide/ammende kvinner får i seg for mye metylkvikksølv, kan utviklingen av fosterets hjerne påvirkes.

Gravide og ammende bør derfor ikke innta mer kvikksølv enn det tolerable ukentlige inntaket i løpet av svangerskap/ammeperiode. Andre kan tåle variasjoner i kvikksølvinntaket som jevner seg ut over lengre tid.

Metylkvikksølv hoper seg ikke opp i kroppen over tid, men har en halveringstid på ca. 70 dager. Ved å legge om dietten kan du derfor redusere kvikksølvinnholdet i kroppen i løpet av noen måneder. Kjelde: Matportalen.no

Kallar det ein merkedag

Lisbeth Stuberg, som burog jobbar på Fedje, har engasjert seg i saka sidan funnet.

Ho har kjempa for at giftene frå ubåten må vekk.

Etter pressekonferansen på Knarvik, over 20 år sidan funnet, meiner ho ein snart er i mål.

– Det har vore opp- og nedturar, tru og tvil. Men dagen i dag er ein merkedag, sa Stuberg til dei mange frammøtte på kaien.

Til NRK seier Stuberg at ho er oppteken av at arbeidet no må halda fram, og at ein får opp så mykje kvikksølv som mogleg.

– Me må sikra ei trygg framtid for våre etterkommarar, seier ho.

Fedje-ordførar Stian Herøy (H) var også nøgd med signala frå regjeringa.

– Korleis skal du feira?

– Me skal ikkje feira før arbeidet er ferdig, sa Herøy.

Mange har engasjert seg i kampen for å få heva ubåten. Lisbeth Stuberg er mellom dei. Ho kalla dagen i dag for ein merkedag. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

På veg til Japan

I ei tidslinje, som regjeringa sjølv har produsert, er det lista opp 40 hendingar knytt til prosessen med U-864.

Det siste punktet er hausten 2022, då eit ekspertutval konkluderte med at kvikksølvet måtte fjernast og ubåten verta dekt til.

U-båten var på veg frå Tyskland, via Noreg, til Japan ein februardag i 1945.

Om bord var det 73 personar med teknisk spesialkompetanse, og materiell til japansk krigsindustri.

Det skal også ha vore 67 tonn med kvikksølv om bord. Utan at det finst skriftleg dokumentasjon på mengdene.

Ubåten kom aldri lenger enn til kysten av Fedje i Vestland.

Der vart han seinka av ein britisk ubåt. Alle om bord omkom. Ubåten vart liggjande på 150 meters havbotn.