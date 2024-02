Vurderer flytog til Tønsberg fra Gardermoen

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Flytoget vurderer å utvide til Tønsberg når det nye dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg står klart neste år.

Selskapet vil se nærmere på markedet og sende melding til Jernbanetilsynet om planene.

Hvis planene blir realisert, vil toget gå to ganger i timen, med stopp i Sande, Holmestrand og Skoppum.

Avgjørelsen vil trolig bli tatt før sommeren.

Tønsberg-ordfører Frank Pedersen mener at avganger med Flytoget vil gjøre kommunen mer attraktiv.

– Neste år, når det kommer nytt dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg, vil vi se på muligheten for å forlenge tilbringertjenesten, sier Johannes Larsen.

Han er leder for nye forretningsområder i Flytoget. Han tror avganger fra Tønsberg kan bli populært for de reisende.

Larsen mener tjenesten eventuelt vil komme reisene fra Vestfold til gode.

– Vi har bidratt til å øke kollektivandelen betraktelig de siste 25 årene. Når muligheten byr seg videre til Tønsberg vil vi gjerne tilby folk i Vestfold samme mulighet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil ha en «punktlighetskultur» i jernbanesektoren. Regjeringen lover at flere tog skal gå når de skal gå.

Bestemmer seg før sommeren

Det er imidlertid mye som må avklares før flytogets personell kan vifte med det grønne flagget fra perrongen i Tønsberg.

– Vi må se nærmere på markedet og sende melding til Jernbanetilsynet om at vi ønsker å planlegge for dette. Så blir det en vurdering om det er marked for dette.



Tanken er også å ha stopp i Sande, Holmestrand og Skoppum.

Om planene blir realisert, er tanken at toget skal gå to ganger i timen.

– I dag har vi tre avganger fra Drammen. To av disse vil eventuelt gå helt frem til Tønsberg, som gir en avgang hvert førtiende minutt, sier Larsen.

Avgjørelsen fra deres side vil med all sannsynlighet bli tatt før sommeren.

– Kan sette Tønsberg på kartet

Mandag var representanter for Flytoget i møte med lokale ordførere om planene.

Frank Pedersen (H), ordfører i Tønsberg, sier eventuelle avganger med Flytoget vil gjøre kommunen mer attraktiv og sette byen på kartet som regionhovedstad.

Frank Pedersen (H), ordfører i Tønsberg.

– Det var et veldig positivt møte, sier han til NRK.

– Dette vil være et positivt tilskudd for de reisende til og fra Tønsberg og nordover når folk skal til Gardermoen, mener han.

Pedersen mener tidsperspektivet er realistisk.

– Det er jo ikke noe vi som kommune er involvert i, men noe Jernbanetilsynet må ta stilling til når de mottar søknadene fra Flytoget.

– Vinn-vinn-situasjon

Johannes Larsen hos Flytoget mener Vy, som kjører tog på strekningen i dag, vil komme godt ut av det om Flytoget utvider kjørelengden på rutene sine.

I dag er det kun Vy som kjører til Tønsberg stasjon. Fra neste år kan også Flytoget komme på banen.

– På den ene siden kan vi øke kollektivandelen. På den annen side kan vi frakte flyplasspassasjerer og gi bedre plass for pendlere og andre inn til Oslo. Dette kan jo bli en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Ikke minst for kundene, sier han.

Selskapet planlegger ikke å utvide i andre retninger enn dette per nå.