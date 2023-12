SISTE: Klokken 14.10 tar pressevakt Nordli kontakt med NRK og forteller at togtrafikken går som normalt igjen på Vestfoldbanen.

For andre gang på to år har en kråke sørget for stans på Vestfoldbanen.

Torsdag formiddag skjedde det igjen ved Larvik stasjon, og alle tog mellom Sandefjord og Porsgrunn er innstilt inntil videre.

Fuglen sørget for at en kjøreledning falt ned, forteller pressevakt Olav Nordli i Bane Nor.

Da mannskaper fra Bane Nor rykket ut for å utbedre feilen, fant de også raskt årsaken til strømbruddet.

Nederst til venstre ligger kråka som sørget for full togstans torsdag. Foto: Tom Ole Buaas

Må skjøte kontaktledning

På bakken under strømledningen ligger det en død kråke.

Bane Nors personell på stedet bekreftet overfor NRK at den fjærprydede skapningen må ta togstansen på sin kappe.

Nå skal kontaktledningen skjøtes, forklarer reparatør Tom Tyrdal.

– Den har røket på grunn av en kråke som har vært i et jordet anlegg.

– Hvordan kan det skje?

– En stor fugl kan selvfølgelig komme borti et anlegg som er jordet og da blir det kortslutning. Da kan en ledning ryke, forklarer Tyrdal.

– Er det ofte at kråker setter en stopper for togtrafikken?

– Det hender, det. Det er fugl og store fugler som kan gjøre det. Sånn er det.

Den avrevne strømledningen ble hengende i lufta. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Jobbet på spreng

– Vi jobber for fullt på stedet nå og jeg vil tro at trafikken er i gang igjen om et par timer, sa pressevakt Olav Nordli ved 13.15-tiden.

Han mener det vil være vanskelig å gardere seg mot kråkeangrep på kontaktledninger i fremtiden.

– Jeg har ingen åpenbar løsning på dette. Jeg vil tro det er vanskelig å hindre at fugler ødelegger kontaktledningene våre, men heldigvis skjer dette veldig sjeldent, sier Nordli.

På vei til tannlegen

Alexander Solberg var blant passasjerene som pent måtte finne seg i å vente som følge av kråkas eskapader langs jernbanelinjen.

Alexander Solberg håpet å rekke tannlegetimen i Tønsberg. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

– Vi så at togene var forsinket og kom derfor tidligere for å ta bussen, men den har ikke dukket opp, sa Solberg, som skulle ta toget til Tønsberg for tannlegebesøk.

– Hvordan ser det ut for tannlegetimen?

– Det ser litt skummelt ut. Jeg prøvde å chatte med Vy, men de kunne ikke gi noe svar på hvor bussene var.

Solberg pendler jevnlig til Oslo og er vant med å vente. Han har også fått med seg kråkehistorien fra sommeren 2021.

– Kråke igjen? Skjedde ikke det i sommer, eller året før der, på Sandefjord stasjon, da togene stoppet i flere måneder? Jeg håper ikke det blir like ille nå. Det hadde vært for komisk.

Han erkjenner at det kan være irriterende å måtte vente på toget.

– Men nå har det skjedd så mange ganger at jeg har bestemt meg for å ikke bli i dårlig humør. Selv om det kan være irriterende, er alltid konduktørene høflige og vennlige, sier Solberg.