Vestfoldbanen åpner igjen

Torsdag morgen er det mulig å ta tog mellom Larvik og Grenland for første gang på flere dager.

Vestfoldbanen har vært stengt mellom Larvik og Porsgrunn siden mandag ettermiddag.

Statens jernbanetilsyn påla Bane Nor å stenge strekningen fordi det manglet dokumentasjon om signalanlegget.

Nå har Bane Nor fått en midlertidig tillatelse som gjør at sporet kan åpnes igjen.

– Tillatelsen gjelder fram til 22. desember, og innen da må vi ha levert korrekt dokumentasjon, slik at vi får en permanent tillatelse på plass, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen.

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen sier at Bane Nor skal følge opp saken internt. Foto: Anders Leines

Glad for gjenåpning

Mens strekningen har vært stengt, har det blitt kjørt buss for tog mellom Larvik og Grenland.

Åge-Christoffer Lundeby, som er kommunikasjonssjef i Vy, sier han er glad for at togtrafikken nå er i gang igjen.

– Det betyr at passasjerene våre får en mye smidigere hverdag.

Lundeby sier han regner med at Bane Nor gjør alt de kan for å få på plass en permanent løsning før den midlertidige tillatelsen utløper.

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby sier Vy fikk beskjed om gjenåpningen torsdag morgen. Foto: Synne Sørenes / NRK

Beklager igjen

Eriksen sier han beklager til alle som har blitt berørt av stengingen.

– Det er Bane Nor som har ansvaret for denne situasjonen, og nå er vi glade for at togtilbudet kan gå som normalt fra i dag.

Dobbeltsporet togene kjører på mellom Larvik og Porsgrunn ble åpnet i 2018.

Den 1. desember i år utløp Bane Nors åttende midlertidige tillatelse til å bruke anlegget.

Nå er det en ny midlertidig tillatelse som gjør at det kan kjøres tog på strekningen frem til 22. desember.

Før det må et kontrollorgan godkjenne signalanlegget, sier presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane Nor.

– Den skal være klar før 22. desember og vil være en del av vår søknad til Statens jernbanetilsyn om en permanent tillatelse til å kjøre tog på strekningen.