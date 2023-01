Torsdag klokka sju på morgenen kom Gossé og kjæresten Lukasz Zamaro til Torp Sandefjord lufthavn.

I god tro om at de rundt to timer senere skulle være i lufta med Ryanair på vei til Polen for et helgebesøk hos familien.

Slik ble det ikke.

Først ble de forsinket på grunn av en teknisk feil på flyet. Ifølge Gossé ventet de i flere timer på ny informasjon.

– Så ble det annonsert at et redningsfly var på vei for ny avgang klokka 14.

Det ble boarding for avgang, og deretter venting i rundt 30 minutter før det kom ny informasjon, forteller Gossé.

Dette flyet hadde også tekniske problemer.

Feltsenger og 140 kroner i matkupong

Deretter kom det meldinger om forsinkelse på forsinkelse med noen få timer mellomrom.

Klokka 15.00, og deretter klokka 19.00. Så ble det midnatt.

Ny tid: 00.50, deretter 02.30.

– Ingen kunne svare på spørsmål på flyplassen. Ingen fra Ryanair var der og flyplassansatte kunne ikke hjelpe, sier Gossé.

En av passasjerene spurte da den flyplassansatte om hva de skulle gjøre, ifølge en video NRK har sett.

Alle var sultne og trøtte.

– Da kom det fram at de hadde noen få feltsenger på flyplassen som ble satt ut. Det var flere barn og eldre blant passasjerene, forteller Gossé.

Flere feltsenger ble plassert ut for passasjerene som måtte vente i over 24 timer. Foto: Aurora Gossé

På det døgnet de ventet fikk de fire kuponger per person på 35 kroner.

NRK har fått tilsendt skjermbilde av meldingene Gossé har fått fra Ryanair. Fire meldinger viser en matkupong på 35 kroner hver. Foto: Skjermdump / Aurora Gossé

– En bagett og en smoothie koster 179 kroner, så allerede der er beløpet over det vi fikk i kuponger.

Hadde de fått vite at det skulle tatt over et døgn, hadde flere reist fra Torp, tror Gossé.

– Siden vi fikk tidene med så korte mellomrom, ble vi stuck der.

Ryanair beklager

Ryanair skriver i en e-post til NRK at de beklager på det sterkeste overfor passasjerene som ble berørt av forsinkelsene.

De bekrefter at flyet ble forsinket på grunn av tekniske problemer.

– Passasjerene ble informert via e-post, SMS og app, og fikk kuponger. Det var begrenset med overnattingsmuligheter i Sandefjord, så noen passasjerer ble igjen på flyplassen. De som ordnet egen overnatting får igjen penger av oss, skriver flyselskapet.

– Sjeldent noen som overnatter

Tine Kleive-Mathisen er markedssjef på Torp Sandefjord lufthavn.

Hun har full forståelse for at passasjerene ble frustrerte og slitne i situasjonen som oppstod.

Tine Kleive-Mathisen er marked- og kommunikasjonssjef på Torp Sandefjord lufthavn. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Det var selvfølgelig en veldig kjedelig situasjon, men i vår bransje er det sikkerhet som gjelder.

Hun forteller at det tok tid å løse det tekniske problemet på flyet, og at det var et håp om at dette skulle løse seg.

– Det drøyde mye lenger enn hva man trodde. Heldigvis er det veldig, veldig sjeldent at det oppstår situasjoner som gjør at vi har personer som overnatter hos oss.

Forbrukerrådet: Du har rettigheter

Hvis flygingen blir forsinket i mer enn fem timer, regnes det som en innstilling.

Det forklarer juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Da har du rett til å bli omrutet. Det vil si transportert til destinasjonen din med en annen rute. Det kan også inkludere et annet flyselskap.

I denne saken fikk reisende forespeilet ny avgangstid sju ganger med få timer mellomrom.

– På den måten får ikke passasjerene muligheten til å velge seg en annen flyvning på flyselskapets regning, sier Iversen.