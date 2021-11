Truet gjentatte ganger med å kutte strømmen til Thomas – felt for brudd på god inkassoskikk

Nylig ble inkassoselskapet felt for brudd på god inkassoskikk i elleve av sakene mot strømkunden Thomas Vågen.

– Ikke akseptert, svarer Kredinor.

Dermed kan saken havne i retten.

Bor vanskelig til

– Det føles som et lokomotiv som kommer mot deg, sier Thomas Vågen til NRK.

Han bor utenfor allfarvei, og er en av svært få fastboende i nærområdet ved Møsvatn i Vinje kommune.

Gården han arvet for snart tjue år siden, ligger mer enn 900 meter over havet.

Skal Vågen komme seg til bilen, må han kjøre båt over til andre siden av vannet, som er Telemarks største innsjø. Når isen blir tykk nok, er det snøskuter som gjelder.

Men selv om livet er stridt, har han bestemt seg for at det er der han vil bo. Han og bikkja.

– Man må bare bite sammen tennene og prøve.

Thomas Vågen i stua hjemme på gården. Foto: Nils Skumsvoll / NRK

Det er ikke enkelt å få endene til å møtes. De siste årene har økonomien vært trang.

Driften av eget firma er utfordrende til fjells. Store utgifter til skade på båter, drivstoff, strøm og materiell krever sitt.

Regningene fra den lokale strømleverandøren har vært vanskelig å betale i tide, men han har alltid betalt grunnbeløpet til slutt, hevder han overfor NRK.

– Det handler om den måten man lever på her, med mange uforutsette utgifter, forteller Vågen.

Vant frem med klage

Stridens kjerne er en rekke fakturaer knyttet til strøm og nettleie sendt til Vågen de siste årene. Først fra strømselskapet, og senere Kredinor, etter at regningene gikk videre til inkasso.

At Vågen ikke betalte strømregningene sine i tide, er partene enige om.

Thomas Vågen trives med naturen som nærmeste nabo. Foto: Nils Skumsvoll / NRK

Det Vågen klaget på til finansklagenemnda var imidlertid ikke regningene i seg selv, men de gjentatte varslene om at de ville strenge strømmen hans.

Han mente det var i strid med god inkassoskikk å varsle om tiltak som ikke ble iverksatt.

Rauland kraftlag, som hyret Kredinor til oppdraget, hadde ikke selv varslet kunden om at strømmen kunne bli stengt.

Dermed var det snakk om tomme trusler, mener Vågen.

Fikk medhold

To av tre medlemmer i Finansklagenemnda ga strømkunden medhold i saken.

– I dette tilfellet er det snakk om et inngripende tiltak, og nemnda har konkludert med at selskapet ikke hadde som intensjon å gjennomføre dette. Det er brudd på god inkassoskikk, forklarer Harald Sverdrup.

Han er administrerende direktør i Finansklagenemnda.

Harald Sverdrup, administrerende direktør i Finansklagenemnda. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Kredinor har på sin side ikke akseptert avgjørelsen.

Inkassoselskapet, som er landets største, opplyser til NRK at de avstår fra å kommentere avgjørelsen, da dette fortsatt regnes som en pågående sak.

Sverdrup sier det er sjeldent at inkassoforetakene ikke følger nemndas avgjørelse, men at Kredinor ikke er bundet av dette.

Saken kan nå ende i retten.

– Dersom kreditor opprettholder kravet om inkassokostnader, må tvisten avgjøres i domstolene, bekrefter han.

I tilfelle må Thomas Vågen selv ta initiativ til dette, noe han nå vurderer.

Mener alle prosedyrer er fulgt

Rauland Kraft AS, oppdragsgiver for Kredinor, mener inkassoselskapet har gjort alt etter boka.

Tor Olav Nystog, daglig leder i Rauland Kraft AS. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Kredinor opererer på vegne av oss. Det ligger i deres oppdrag å sende ut stengevarsel. Alle prosedyrer er fulgt, mener daglig leder Tor Olav Nystog, som påpeker at avgjørelsen er avsagt under dissens.

– Dette er årsaken til at Kredinor ikke velger å ta avgjørelsen til følge, sier han til NRK.

Til orientering fikk Vågen medhold i totalt 11 av 12 saker som var klaget inn for Finansklagenemnda.

Den tolvte saken ble avvist, da den allerede var avgjort i Vest-Telemark tingrett for et år siden. Av dommen fremgår det at retten ikke kunne se at Kredinor hadde opptrådt i strid med god inkassoskikk.

– Oppleves vanskelig

Bengt Scheldt, leder av Gjeldsofferalliansen, mener det burde være større forskjell på hvordan inkassobransjen behandler ulike saker.

Bengt Scheldt, leder av Gjeldsofferalliansen. Foto: Nyhetsspiller / NRK

I en tid med høye strømpriser hører han om mange kunder som har tøffe møter med inkassobransjen.

– Det burde være forskjell på et forbrukslån på mange hundre tusen kroner og en strømregning på femten hundre kroner. Dette vet man er livsnødvendig. Vi føler at alle skjæres over én kam, sier Scheldt.

Selv velger Vågen uansett utfall å se på avgjørelsen i Finansklagenemnda som en seier, og håper hans historie kan hjelpe andre strømkunder.

– Det betyr i hvert fall at jeg hadde rett i utgangspunktet. Det betyr mye for en sak man har brukt veldig mye ressurser på.