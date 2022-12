Dølehesten «Iver» spiller hesten til selveste prinsen i filmen Tre nøtter til Askepott, som hadde kinodebut i fjor. En rolle som krever disiplin, lydighet og boka full av triks.

På sosiale medier deles det også hyppig med «Iver»-innhold. På Instagram har han og matmor 235 000 følgere, samt 82 000 på TikTok.

Matilde Brandt på filmsett sammen med Astrid Smedplass på hesten «Holteblå» og Cengiz Al på «Iver». Foto: Skjermdump/Instagram

«Iver» er ikke en hvilken som helst hest. Han skal nemlig kunne over 40 triks på kommando, noe som nok er grunnen til at han har fått stor følgerskare på sosiale medier og filmrolle.

Hest eller hund

Matmor Matilde Brandt sier at «Iver» har en litt annerledes treningshverdag enn hester flest.

– Jeg oppfører meg kanskje mer som om «Iver» er en hund enn en hest. Han er bare en litt stor hund.

Det er ikke mange hester som kan like mye som «Iver». Brandt avslører hvordan han har lært så mange triks.

– Jeg bruker prinsippene bak klikkertrening og positiv forsterkning som er vanlig i hundetrening. For «Iver» er belønningen «bra» og en gulrot. Vi har et komisk forbruk av gulrøtter.

For litt skryt og en gulrot kan «Iver» sitte og gi labb, steile, parkere, rygge, knele og utføre yoga posisjoner, forteller Brandt.

– Jeg husker ikke alltid alle triksene i farta. Iblant blir jeg påminnet av «Iver». Han husker bedre enn meg.

Sitte. Foto: Veslemøy Prøis / NRK Smile. Foto: Veslemøy Prøis / NRK Ligge. Foto: Veslemøy Prøis / NRK Bukke. Foto: Veslemøy Prøis / NRK

Takket først nei til rollen

Brandt forteller at produksjonsselskapet var på utkikk etter den norske rasen dølehest – som det er få av i Norge. Først takket hun nei til rollen på «Ivers» vegne.

– Jeg ble spurt om vi kunne være med til Litauen for å spille inn en film der og da sa jeg nei – det kommer ikke på tale.

«Iver» belønnes med gulrøtter og ros for hvert triks utført. Foto: Veslemøy Prøis / NRK

Men når det ble kjent for Brandt hva slags film det var snakk om, snudde hun fort.

– Tre nøtter til Askepott har vært min favorittfilm siden barndommen, så da ville vi være med allikevel.

Selv om noen av scenene er filmet i Litauen, ble det ikke tur dit. Alle scenene med hest ble filmet i Norge.

Avslører filmtriks

Cengiz Al som spiller prinsen i Askepott hadde lite til ingen hesteerfaring før innspillingen. I filmen ser man likevel Al i full galopp på hesteryggen flere ganger igjennom filmen.

Cengiz Al med hesten Iver under innspillingen. Foto: Storm Films / Nordisk Film Distribusjon

Men litt filmtriks må til en gang iblant.

Mange kjenner julestemninga krible i den siste scenen hvor prinsen og Askepott sammen galopperer inn i solnedgangen. Matilde kan røpe at det var henne selv som rei på «Iver» her.

Matilde Brandt i prinsens kostyme under innspilling. Foto: Privat

– Det var en rekke tilfeldigheter som gjorde at det skjedde. Jeg måtte farge håret mitt svart og tilfeldigvis passet kostymet til prinsen som ellers blir båret av Cengiz Al. Det var en barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse.

– Artig overraskelse

Regissør Cecilie Mosli sier det var en opplevelse å få jobbe med «Iver». Selv hadde hun hest i barndommen, og sier det var vanskelig å skulle holde seg unna hestene under innspillingen.

– Det var fantastisk å få jobbe med «Iver» og matmor Matilde. De var ekstremt dedikerte. Vi som ikke skulle ha noe å gjøre med hestene, måtte dessverre holde oss unna under innspilling, sier hun.

CREM DEL A CREM: Regissør Cecilie Mosli skryter av både «Iver» og matmor Matilde. Hun sier hele opplevelsen var «crem del a crem». Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Da «Iver» fikk rollen i filmen, visste ikke Mosli at hun hadde hyret et inn en skikkelig kjendis.

– At «Iver» er så stor på sosiale medier, kom som en artig overraskelse. Vi leitet ikke etter en kjendishest, men fikk en, sier Mosli.

Favorittscenen

«Iver» er å se i mange scener under filmen som prinsens faste kompanjong. Favorittscenen er likevel klar.

– På et punkt sier Askepott at man må spille på lag med hesten, ikke tvinge dem. Det syns jeg er et fantastisk budskap til barn og unge over hele landet, sier Brandt.

Selv om «Iver» er veldig intelligent, er det ikke alltid bare-bare å ha med dyr på filmopptak.

– Litt kaos blir det iblant om hesten bæsjer midt i opptaket eller skjærer en grimase, men stort sett gikk det veldig bra.

Det er foreløpig ingen nye filmplaner i sikte for «Iver». Matmor har nok med å pusse opp stallen på gården i Andebu som hun og flokken flyttet til i juni i år.

– Vestfold er helt fantastisk. Vi stortrives alle sammen, avslutter Brandt.