Hun har nemlig hatt lite hjemmebesøk siden koronapandemien startet. Tobarnsmoren har hatt leddgikt siden hun var 14 år og får behandling for å dempe smertene.

Men det gjør at immunforsvaret er dårligere enn hos de fleste andre.

Hjemme på Tolvsrød i Tønsberg bruker 45-åringen og resten av familien uteplassen hvis de har gjester, først og fremst fordi hun har vært engstelig for å bli smittet av koronaviruset.

– Det har vært vanskelig for oss som familie. Det har vært mange bekymringer og mye redsel. Jeg har vært redd for et alvorlig sykdomsforløp, oppsummerer Thoren når hun sitter rundt bålpanna i hagen.

Til nå har hun fått tre vaksinedoser, den siste nå i august. Likevel er hun litt usikker på hvor godt beskyttet hun er.

– Vi er ennå ikke helt sikre på om jeg har fått antistoffer. Og jeg kan ikke ta den sjansen før jeg nærmest er hundre prosent sikker på at jeg er like beskyttet som dere andre, forteller hun.

MYE UTE: Familien har samlet seg mye ute når folk utenfra har kommet på besøk. Her sammen med hennes tvillinger, Hennie og Herman på sju år. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– Oppmuntrende funn

Men en studie fra Diakonhjemmet i Oslo viser at en tredje dose med koronaviruset har en effekt for dem som får immundempende behandling. Mange av pasientene har, som Hege, fått dårlig beskyttelse fra de to første vaksinedosene.

– Vi gjør veldig oppmuntrende funn. Vi ser at de fleste som ikke hadde antistoffer etter to doser, får det etter tre doser. Det er fantastisk bra, forteller Guro Løvik Goll, overlege og forsker ved revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus.

Forskerne ser også noe annet.

Når kroppen møter koronaviruset, sloss den på to måter. Med antistoffer, og det man kaller T-celler, en type hvite blodceller som slåss mot virusinfeksjon.

– Denne T-celleresponsen ser vi løfter seg veldig fra andre til tredje dose hos den aller mest utsatte pasientgruppen. Det er gode nyheter, forteller Goll.

OVERLEGE: Guro Løvik Goll. Studien er et samarbeid mellom Diakonhjemmet, Oslo universitetssykehus, AHUS, Folkehelseinstituttet, og er finansiert med midler fra stiftelsen K.G. Jebsen og Cepi. Foto: Nicolas Tourrenc / Diakonhjemmet Sykehus

Det er ifølge overlegen over 50.000 mennesker i Norge som bruker immundempende medisiner. Og mange av disse vil trolig ha god nytte av en fjerde og femte dose, mener hun.

I studien har 125 pasienter vært med, men det er foreløpig ikke mulig å si, i prosent, hvor godt den tredje dosen beskytter på disse pasientene.

– Vi er blant de aller første i verden som viser denne klare, positive effekten på T-celleimmunitet hos pasienter som går på immundempende medisiner, hevder Goll.

Forskerne mener funnene også er viktige for alle andre som vurderer å ta en tredje vaksinedose.

– På vei mot noe bra

Hege Thoren venter nå på den fjerde vaksinedosen. Den ser hun frem til, men tar studien fra forskerne med seg.

– Det betyr at jeg kan senke skuldrene litt og at jeg kan begynne å tenke at vi skal få en form for normalisert hverdag igjen.

– Når kan du begynne å leve mer normalt?

– Å, det er et veldig godt spørsmål. Men for hver dag som går, er vi på vei mot noe bra. Jeg håper smittetallene går ned og vaksinetallene går opp. Og at den fjerde dosen virkelig gjør noe for kroppen, forteller hun.

Hennes oppfordring nå er at uvaksinerte går og tar vaksinen.

– Vi har en samfunnsoppgave alle sammen. Har vi uvaksinerte i samfunnet, kan det få store utfall for oss, avslutter hun.