• Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand fra Høyre inviterte ungdommer fra Sandefjord til Stortinget for å diskutere ungdomsvold.

• Ungdommene Elise og Yamen har tidligere klart å komme seg ut av voldelige ungdomsmiljøer og har hatt Røde Kors' ungdomshus Fellesverket som en viktig støtte.

• Farahmand, som sjøl var del av et uromiljø i sin ungdom, mener hans erfaringer gjør at han bedre forstår ungdommenes situasjon.

• Han mener ungdomsvold må bekjempes med både frivillighet og tvang, inkludert straffeforfølgelse og bruk av fotlenker.

• Ungdommene håper deres historier kan bidra til at ungdomsmiljøene blir bedre og at ungdommer blir mer lytta til.

• Farahmand mener at det er viktig for ungdom å forstå at det er folk på Stortinget som har levd noe av det livet de har levd.

