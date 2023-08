– Vi er bekymret hele tiden. Omtrent hver kveld de siste månedene har vi vært på leting etter henne til langt på natt.

I snart fem måneder har datteren på 13 år vært en del av et urovekkende ungdomsmiljø.

Mandag publiserte NRK en video som viser hvordan datteren, sammen med en jentegjeng, går løs på en jevnaldrende jente.

De lugger, slår og sparker henne gjentatte ganger.

Alt ble filmet og delt på nett.

– Jeg er kjempebekymret og redd for hva de kan finne på. At de til slutt skader en jente for livet, sier faren NRK snakker med.

Offerets pårørende har samtykket til at videoen publiseres for å vise brutaliteten. Du trenger javascript for å se video. Offerets pårørende har samtykket til at videoen publiseres for å vise brutaliteten.

– Ikke noe som virker

Datteren og flere andre jenter er siktet etter voldsepisoden.

Faren er dypt fortvilet.

– Det føles hjelpeløst. Vi spør om hjelp over alt, men det er ikke noe som virker.

For bare noen måneder siden ville han beskrevet datteren som en sprudlende og skoleflink jente.

Glad i fritidsaktiviteter og full av energi.

Men etter at hun i vår begynte å henge med «feil» jenter, skal hun ha endret seg nesten over natten, forteller faren.

Nå er han nesten daglig i kontakt med politiet.

Datteren er ilagt besøksforbud mot jevnaldrende ni ganger.

– Vi som foreldre føler skam. Vi leser i kommentarfelt at foreldre ikke gjør noe og det er urettferdig kritikk å få. For vi er flere som springer rundt og er fortvilet.

Vet at de ikke kan straffes

Agder-politiet sier de er svært bekymret over utviklingen i sørlandsbyen.

De mener flere av sakene tyder på at det viktigste motivet for jentene er å filme slåssing for å spre frykt.

At de er under den kriminelle lavalderen på 15 år gjør situasjonen svært vanskelig.

De sliter med å finne gode tiltak fordi de er så unge.

– Volden er ofte så grov at en voksen hadde blitt satt rett på glattcelle. Men det kan vi ikke gjøre med barn, har etterforskningsleder Harald Hollerud i Agder politidistrikt tidligere sagt til NRK.

I avhør skal flere av barna ha sagt at de vet at de ikke kan straffes.

Faren til en av dem skulle ønske at den kriminelle lavalderen ble lavere.

– Det er tross alt farlig, det ender opp med et dødsfall til slutt.

Politiet i Kristiansand opplyser at ungdomsvolden lammer bydeler i perioder. Harald Hollerud sier de sliter med å finne gode tiltak på grunn av jentenes unge alder. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Tør ikke si ifra

Kristiansand kommune er i daglig kontakt med ungdomsmiljøene i bydelene.

De opplever at volden skaper frykt, og at mange lar være å si ifra, fordi de er redde for å ha blitt tatt for «snitching».

Ifølge faren NRK har snakket med, beskriver datteren et miljø preget av frykt, press og trusler.

Rus og vold står sentralt, ifølge faren.

– Hun sier det er umulig å komme seg ut. Det er masse mas, press og jag. Hvis du trekker deg ut blir du et «target» for resten av gjengen.

– Vi fikk sjokk

Faren til en av de andre jentene, som var med på videoen NRK publiserte mandag, sier de ikke visste at datteren var en del av et slikt miljø.

– Vi fikk sjokk da vi så videoen. Det var veldig skremmende. Vi trodde jentene var ute for å ta en is eller at de skulle på McDonalds.

Etter at beskjeden kom fra politiet om at datteren var involvert i voldshendelsen, har familien tatt imot alt de kan av hjelp.

Nå tror han datteren er på en bedre kurs.

– Etter hvert skjønte hun at det ikke var greit å være en del av det miljøet. Vi håper og tror at hun er på riktig vei nå. Men hun er redd for de andre jentene som fortsatt holder på.