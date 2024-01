Tok du taxi for tog? Da får du pengene igjen

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks - Hilde Bøkestad fikk en taxiregning på 3000 kroner etter at toget hennes ble innstilt på grunn av snøkaos.

- Vy har bekreftet at de vil dekke taxiregningen, selv om dette ikke er vanlig prosedyre.

- I vanlige tilfeller dekker ikke selskapet taxi som følge av stans i togtrafikken, heller ikke ved ekstremvær.

- Kollektivtransportselskapet Ruter har også valgt å refundere gårsdagens taxiregninger fra hovedstaden.

I går kunne NRK fortelle om Hilde Bøkestad fra Larvik som ble sittende fast på Drammen stasjon i ti timer.

Den 13 timer lange reisen endte med en taxitur fra Drammen til Larvik. Da flyr tusenlappene fort.

– Jeg delte med tre andre, og turen kom på litt over 3000 kroner til sammen, sier Hilde Bøkestad til NRK dagen etter.

Taxiregninga til Hilde Bøkestad og tre andre medpassasjerer ble høy etter at toget deres var innstilt. Foto: Hilde Bøkestad / privat

Mens hun stod på Drammen stasjon ble tog satt opp igjen, så meldt forsinket, før det ble innstilt.

Det skjedde flere ganger, og var årsaken til at hun ikke prøvde å ta taxi før.

– Det var veldig demotiverende. Da får vi reisende forhåpninger om at det ordner seg.

Men får hun dekket utgiften?

Anbefalte å ikke reise med tog

– Ja, sier Vy til NRK.

Men dette er ikke vanlig prosedyre, ifølge kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby.

– I går gjorde vi et unntak fra regelen, slik at man dekker taxiregninger som følge av været og situasjonen.

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy. Foto: Vy

I vanlige tilfeller dekker nemlig ikke selskapet taxi som følge av stans i togtrafikken. Heller ikke ved ekstremvær.

Men gårsdagens situasjon var ekstraordinær, mener Lundeby. Og kjøreforholdene gjorde det vanskelig å sette opp alternativ transport.

Vy anbefalte riktignok reisende om å ikke ta tog i går.

– Men ikke alle kan la være å reise. Noen har arbeid som gjør at man fysisk må være på arbeidsplassen, og det er har vi dyp forståelse for. Derfor må vi gjøre det på denne måten, og er rause.

Dette har du rett på om tog er innstilt eller forsinket Ekspander/minimer faktaboks Dersom Vy ikke har gitt deg informasjon om hvordan du skal komme deg videre innen rimelig tid, kan du få dekket dokumenterte, påregnelige, direkte utgifter til alternativ transport avhengig av reiselengde og forsinkelsens varighet. For forsinkelse på 20 minutter eller mer på reiser under 1 time kan du få dekket utgifter opp til 550 kr.

For forsinkelse på 40 minutter eller mer på reiser mellom 1 og 3 timer kan du få dekket utgifter opp til 825 kr.

For forsinkelse på 60 minutter eller mer på alle reiser inntil en grense på 30 prosent av grunnbeløpet i folketrygden (G).

Reiser du med Vys tog til Oslo Lufthavn eller Torp for å reise videre med fly, og toget ditt er mer enn 30 minutter forsinket, får du dekket dokumenterte, påregnelige, direkte utgifter opp til 30 prosent av grunnbeløpet i folketrygden (G). Du må beregne minst 30 minutter ekstra tid ved ankomst flyplass, i tillegg til flyselskapets innsjekkingstid.

Du har ikke rett til å få dekket utgiftene dine etter punkt A hvis a) forsinkelsen var varslet før du kjøpte billett.

Forsinkelsen skyldes forhold utenfor Vys eller Bane NORs kontroll, for eksempel streik eller ekstremvær. Kilde: Vy

Hilde Bøkestad har allerede søkt refusjon for sin andel av taxituren.

– Også var jeg litt sint, så da søkte jeg også refusjon av utgifter til mat. Og burde man ikke fått litt ekstra, når hele dagen blir helt ubrukelig?

Mange krever refusjon fra Ruter

Også T-banen og bussene sleit med å være punktlige i snøværet.

Kollektivtransportselskapet Ruter har torsdag formiddag fått omtrent 3000 krav om reiserefusjon.

De velger også unntaksvis å refundere gårsdagens taxiregninger fra hovedstaden.

Har du dokumenterte utlegg på inntil 750 kroner og blir over 20 minutter forsinket fordi Ruter ikke er i rute, får du pengene tilbake.

Her får ingen refusjon

Også i Vestfold var all busstrafikk innstilt på et tidspunkt. Likevel kan reisende se langt etter noen erstatning.

Vestfold kollektivtrafikk, VKT, har reisegaranti, men den gjelder ikke når det er ekstraordinære værforhold som har skylden.

– Den ordningen er ment for at man skal kunne få refundert utgifter for alternativ transport, dersom bussen ikke kommer. Men i går var ingen alternativ transport å oppdrive heller, sier Trond Myhre.

Trond Myhre i VKT. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Han er seksjonsleder for mobilitet i Vestfold fylkeskommune og sier VKT har fått veldig få henvendelser fra kunder etter gårsdagen.

– Jeg tror de aller fleste forstod at det var en ekstraordinær situasjon i går.