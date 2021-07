Hytteeier Celestine Clauson kjøpte hytta for 30 millioner kroner. Hun hadde store planer for et nydelig sommersted.

Hytta skulle bli dobbelt så stor med basseng, tennisbane og treningsrom. Alt var godkjent av kommunen.

Men så ombestemte kommunen seg, og sa nei. De hadde kontrollert søknadene, og fant uvanlig mange feil.

Nå har advokaten til Clauson varslet søksmål.

– Vi har ingen kommentar til saken, sier Anne Tellefsen, som representerer hytteeieren i saken.

Fant mange feil

Det var i kjølvannet av Tjøme-saken at alt ble snudd på hodet.

Kommunen ble varslet om ukultur og mulig korrupsjon. Så slo en rapport fast at en rekke saker var behandlet feil. Denne rapporten ble oversendt politiet.

To personer ble i vår dømt for korrupsjon, og en person ble dømt for feil ved saksbehandlingen. Alle nekter for å ha gjort noe galt, og saken er anket til lagmannsretten.

Hytta ligger idyllisk til på Tjøme, og er en av flere hundre saker kommunen ser nærmere på. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

I tillegg valgte kommunen å gå gjennom hundrevis av byggesaker på nytt. Så langt har kommunen funnet feil ved samtlige saker som er kontrollert.

Da Clausons hytte ble kontrollert i 2019, fant kommunen en rekke feil, ifølge tilsynsrapporten. Tidligere eier hadde blant annet bygget på en etasje ekstra, og hytta var for stor.

I tillegg ble det funnet feil ved søknaden.

Blant annet ble nye utvidelser av hytta betegnet som fasadeendring, og en krypkjeller de ifølge søknaden bare skulle utvide, eksisterte ikke.

Den nye hytta skulle i realiteten bli nesten 600 kvadratmeter. Det kom ikke riktig fram i søknaden, ifølge kommunen.

Derfor trakk kommunen tillatelsen tilbake.

Anslår kravet er på over 20 millioner

Hytteeieren protesterte. I dokumentene til kommunen finner vi en lang rekke e-poster og brev.

I en e-post skriver hytteeierens advokat:

«Et erstatningskrav ser ut til å være i størrelsesordenen 20–30 millioner kroner.»

Da har hytteeieren tatt med alt fra prosjektering og advokatbistand, til at hytta blir langt mindre verdt når den ikke kan bygges ut som planlagt.

Hva det endelige kravet blir, er ikke kjent. De siste brevene i saken er unntatt offentlighet, og verken kommunen eller hytteeieren vil si noe om saken.

– Kommunen ønsker ikke at saken blir forhåndsprosedert i media, sier kommuneadvokat Bjørn Vegar Norvang i Færder kommune.

Det var Breili og partnere AS som skrev søknadene. Daglig leder Rune Breili var en av de to som ble dømt for korrupsjon i vår.

Han bekrefter at han ikke kommer til å svare på NRKs spørsmål.

Hans advokat, Vibeke Hein Bæra, har ikke besvart våre henvendelser.