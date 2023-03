Statsadvokaten til drapstiltalt: – Du har ikke blitt truet til å forklare deg?

– Da han så meg, forsto han hva som skulle skje. Jeg så det i øynene på han.

27-åringen som innrømmer at han skjøt Bård Lanes, husker møtet mellom han og Lanes på utsiden av et solarium på Kilen i Tønsberg, godt.

I dagene før forfulgte han Lanes for å finne et «øde sted» der de skulle ta han. Planen var å knekke beina med en batong. Resultatet ble at han tømte et helt magasin da han skjøt etter Lanes med en ombygget startpistol.

27-åringen sa han har tenkt mye på det som har skjedd. I retten tok han selv ordet:

– Vet du hva, jeg føler meg puttet i en situasjon som jeg ikke er har en dritt med. Jeg har vært for snill mot vennene mine og forhastet meg. Jeg har hatt for lett for å si ja. Sånn har jeg vært siden jeg var liten.

Derfor tilbød han den medtiltalte 31-åringen å banke opp Bård Lanes.

– Jeg hadde tatt «en bror» i hånda på at jeg skulle gjennomføre det.

Fire menn er tiltalt for drapet på Lanes i april 2021. Rettssaken startet denne uka.

– Hvem skal true meg?

Han pekte mot de andre tiltalte og sa at ingen av dem var innforstått med at det kunne bli snakk om et drap. Og han fortalte at det ville vært feil av han å ikke si noe i rettssalen.

Han har ikke sagt et ord til politiet under etterforskningen.

– Jeg har forsøkt å være ryddig og respektfull mot de pårørende og si at det ikke var meningen. At dette ikke skulle skje.

– Du har ikke blitt truet til å forklare deg, spurte statsadvokat Åsmund Yli.

– Nei, hvem skal ha truet meg? Ingen kan true meg, svarte 27-åringen.

– Har du fått betalt for å forklare deg?

– Nei, sjekk kontoen min.

– Er det der pengene skal komme inn?

Statsadvokaten er veldig nysgjerrig på om han skylder folk penger og hinter om at 27-åringen tok jobben for å betale ned gjeld.

– Ingen kommentar, svarer han på spørsmål om hans egen gjeldssituasjon og navngitte personer han muligens skyldte penger.

Drapet på Bård Lanes (33) i Tønsberg Skudd på Kilen Ved 22.15-tiden får politiet melding om at en mann er skutt i et handelsområde like utenfor Tønsberg sentrum. Offeret er 33 år gamle Bård Lanes, som hadde vært på et solstudio sammen med kjæresten sin. Overvåkningsbilder viser at Lanes forlater lokalene. På utsiden blir han skremt og legger på sprang. Han ringer selv til politiet og forteller at han er skutt, men dør av skadene kort tid etter hendelsen.

Bilbrann på Sem Noen timer etter at Lanes blir skutt får politiet melding om en bilbrann i et boligområde på Sem utenfor Tønsberg. Tre menn blir pågrepet i forbindelse med brannen. Politiet sier innledningsvis at skytingen og bilbrannen etterforskes som to forskjellige saker. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Siktes for drap En av mennene som ble pågrepet i forbindelse med bilbrannen, blir siktet for medvirkning til drap. De to andre blir løslatt. Politiet offentliggjør overvåkningsbilder fra drapskvelden og etterlyser en antatt gjerningsperson. Foto: Politiet

Pågripelse i Drammen Politiet pågriper mannen som ble etterlyst med overvåkningsbilder fra Kilen. Han blir siktet for drap eller medvirkning til drap på Bård Lanes. Pågripelsen skjer i Drammen.

Ny utvikling En tredje mann blir pågrepet, siktet for medvirkning til drap. Han ble også pågrepet i forbindelse med bilbrannen, men deretter løslatt.

– Konflikt I en pressemelding skriver politiet at det skal ha vært en konflikt mellom Bård Lanes og én eller flere av de drapssiktede. Politiet opplyser også at det ble funnet en sporingsenhet på bilen til den avdøde etter drapet. De mener at Lanes ble overvåket i flere dager før han ble skutt.

Ny pågripelse En fjerde mann blir varetektsfengslet. Også denne mannen ble først pågrepet i forbindelse med bilbrannen, men så løslatt. Alle de tre som ble pågrepet etter brannen er nå siktet for å ha hatt noe med drapet å gjøre.

Tiltale Statsadvokaten tar ut tiltale mot til sammen fire menn som er siktet og varetektsfengslet i forbindelse med drapet på Bård Lanes. Saken behandles av Vestfold tingrett fra 21. mars. Vis mer

«Når tiden var inne»

27-åringen ble noen dager før drapet invitert til Tønsberg av en medtiltalt 31-åring.

– Vi holdt på å jakte etter bilen hans (Lanes) lenge. Da vi fant den, festet jeg sporingsenheten på bilen. Da kunne ikke han komme inn på oss og jeg kunne vite hvor han var, når tiden var inne, fortalte 27-åringen i retten onsdag.

For å spore Lanes brukte de en app som heter TrackSolid. Han fortalte også om flere detaljer fra drapskvelden.

I en Volkswagen Touran fulgte de etter Lanes på Tjøme og Nøtterøy, mener statsadvokaten, som la frem bilder fra overvåkningskameraer fra butikker, kiosker og veikryss på strekningen Tjøme-Tønsberg.

– Jeg ønsket ikke at andre skulle være til stede, sa 27-åringen og sikter til stedet der angrepet på Lanes skulle skje.

I rettssaken repeterer han at det ikke var meningen at Lanes skulle drepes. Og at de tre andre tiltalte ikke visste at han hadde med seg våpen, eller at han skulle skyte Lanes.

– Hadde jeg planlagt å drepe han, hadde jeg skutt han i hodet.

Bård Lanes ble drept i april 2021. Rettssaken etter drapet pågår frem til starten av juni.

– Nå går det galt

33-åringen som politiet mener kjørte bilen til og fra drapsstedet, fortalte at det var bilen hans de brukte da de fulgte etter Lanes.

– Jeg gikk ut for se hvor Lanes var. Jeg husker at det smeller, henter han og setter han av på jernbanestasjonen. Jeg ble så satt ut av at det smalt. Det var en blanding av å være sur og stressa. Det var aldri snakk om at det skulle gå den veien, sier han og sikter til skytingen, fortalte 33-åringen.

Han forteller at han kvittet seg med pistolen og klærne til 27-åringen.

– Jeg var stressa og tenkte; hva faen gjør deg nå. Og tenkte nå går det galt. Og det gjorde det.

Han satte deretter fyr på bilen på Sem, noen kilometer utenfor Tønsberg. Da han dro hjem dagen etter, ble han arrestert av politiet.

Krypterte samtaler

Statsadvokaten mener de fire kommuniserte over den krypterte tjenesten Wickr. Alle fire hadde kontoer der.

Statsadvokaten mener det har vært mye kommunikasjon mellom de fire på denne plattformen. Samtidig er det ikke lett å vite hvem som sier hva, og meldingene blir borte etter en tid.

Statsadvokaten har heller ikke innsyn i hva som er sagt, men har tidspunktene meldingene er sent fra de forskjellige kontoene.

På den måten prøver de vise et mønster av tidspunkter for når svarene er sendt, for å vise at de har svart hverandre på meldinger.

– Jeg vet ikke, jeg husker ikke, svarer 27-åringen om en del av kommunikasjonen der i forkant av drapet.