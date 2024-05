Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks - Utdanningsdirektoratet har en plan B for å unngå fjorårets problemer med digitale eksamener.

Om det mot formodning skulle rakne digitalt i år også, har Utdanningsdirektoratet (Udir) en plan B for å unngå fjorårets problemer.

Papir.

Mener de har kontroll

Årets våreksamen i grunnskole og videregående startet mandag 13. mai.

I løpet av tre uker skal elever og privatister over hele landet gjennomføre skriftlig eksamen for å vise hva de har lært.

I fjor ble dette en traumatisk opplevelse for mange elever, som ganske enkelt fikk beskjed om at de hadde levert blankt, til tross for at dette ikke var tilfelle.

Thor Heyerdahl videregående skole ble rammet av datatrøbbel under eksamen i fjor, i likhet med mange andre skoler. I år skal alt være på stell. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

En av skolene der flere elever fikk kjørt seg ekstra hardt under fjorårets eksamen, var Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Det fortalte fortvilte elever at de fryktet å ikke få godkjent eksamen, på grunn av tekniske problemer utenfor deres kontroll.

Avgangselevene August Klåstad og Sebastian Badri skal snart i ilden.

De gleder seg vel ikke akkurat til eksamen, men er optimister når det gjelder den tekniske gjennomføringen.

– Vi har hatt en del kurs som hjelper oss med å forstå det tekniske litt bedre, så jeg tror det skal gå bra, sier Klåstad.

Per Kristian Larsen-Evjen, avdelingsleder i Udir, mener elevene kan være trygge på at alt fungerer som det skal.

– Problemene vi hadde på norskeksamen i fjor skyldtes en feil hos en av våre leverandører. Vi forventer ikke å ha slike problemer i år.

Per Kristian Larsen-Evjen, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet. Foto: Udir

– Vi har hatt tett oppfølging av leverandøren av det digitale eksamenssystemet. Alle våre systemer er grundig testet, både hver for seg og sammen, forsikrer han.

Å garantere at det ikke oppstår problemer på et så stort arrangement som eksamen, er han likevel forsiktig med.

– Dette henger sammen med at våre it-systemer er avhengig av at eksterne tjenester og plattformer fungerer slik de skal.

Fylkeskommunene og kommunene har også et stort ansvar som skoleeiere, understreker han.

– Blant annet for at skolene har tilstrekkelig nettkapasitet og sikkert nett, som bare åpner for visse tillatte hjelpemidler.

Eksamenssystemet Ekspander/minimer faktaboks Udir har ansvar for å lage og organisere sentralt gitt skriftlig eksamen, mens fylkeskommunen lager og organiserer lokalt gitt skriftlig eksamen. Muntlig og muntlig-praktisk eksamen lages og organiseres lokalt i de enkelte kommunene og fylkeskommunene. Den enkelte kommune eller fylkeskommune (skoleeier) har ansvar for å gjennomføre alle eksamener. Det innebærer ansvar for administrative og tekniske forhold lokalt – slik som å sikre tilgang til tillatte hjelpemidler. Udir administrerer de sentrale eksamenssystemene som kandidatene logger seg inn i når de gjennomfører eksamen. Kilde: Udir

Hardt rammet

Rektor ved Thor Heyerdahl VGS i Larvik, Lin Marie Holvik, føler seg mer eller mindre trygg på at årets eksamen vil gå mer knirkefritt.

– Vi er godt rigget for årets runde.

Lin Marie Holvik, rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

– Hvordan kan dere være sikre på det?

– Vi har jo fått tilsendt papirutgaver fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg har vi god digital støtte og ekstra vakthold.

Utvidet beredskap

Udir har utvidet beredskap under eksamen for å kunne løse utfordringer som kandidatene kan møte.

I år er det også trykket opp papirutgaver av eksamensoppgaven i norsk og enkelte andre fag, som en reserveløsning hvis det skulle oppstå tekniske problemer.

– Dette er et tiltak som lærere og skoler har ønsket for å trygge gjennomføringen av digital eksamen, sier Larsen-Evjen.

– Har dere litt eksamensnerver etter fjorårets problemer?

– Nei, men vi er alltid spent foran en stor eksamen.