Tankskip bortvist fra Tønsberg: – Pakket sammen og forlot havna

Det tidligere russiske tankskipet lå til kai på Slagentangen i Tønsberg fram til klokken 18 torsdag kveld.

Det var VG som først skrev om saken.

Politiinspektør Torill Sorte leder enheten for grensekontroll i Sør-Øst politidistrikt. Hun bekrefter til NRK at de har bedt skipet forlate Norge.

– Anses som russisk

I februar stengte regjeringa Norges grenser for russisk varetransport. Norske havner ble stengt for russiske skip.

– Tankskipet går nå under tyrkisk flagg. Endringen skjedde etter at forskriften trådte i kraft, sier Sorte.

Politiinspektør og leder for grensekontroll Sør-Øst, Torill Sorte. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Forskriften er en del av sanksjonene mot Russlands president Vladimir Putin etter invasjonen av Ukraina.

– Skipet er å anse som et russisk tankskip.

– Ble stoppet

Politiet ser daglig på skip som legger an til norske havner. I den forbindelse ble politiet oppmerksomme på dette skipet og startet et arbeid for å kartlegge den egentlige opprinnelsen.

– De fikk et skriftlig vedtak på bortvisning og det tok de til etterretning, pakket sammen og forlot havna, sier Sorte.

Skipet frakter petroleumsvarer. Planen var deres var ifølge Sorte å losse og laste varer i Tønsberg.

– De ble stoppet i sitt arbeid. Hvor langt de var kommet er jeg usikker på.

Politiet starter etterforskning.

Skipet lå til havn ved Slagentangen i Tønsberg, der det etter planen skulle losse og laste petroleumsvarer, ifølge politiinspektør Torill Sorte.

Har ikke losset eller lastet varer

Esso Norge har tankanlegg på Slagentangen i Tønsberg. Ifølge dem skal det ikke være losset eller lastet produkt fra fartøyet Dumankaya ved Slagen Terminal.

Skipet kom til Slagen kai torsdag 4. august og ligger ikke lenger ved kai der, opplyser Esso Norge.

– Vi er orientert om at fartøyet ble bortvist av politiet. Fartøyet ligger nå ikke lenger ved Slagen kai, skriver informasjonsdirektør Anne Fougner i en e-post til NRK.