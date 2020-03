Den kvinnelige pasienten var henvist til radiologisk avdeling i januar for å ta røntgenbilder. Sykehuset tok bilder av brystkassen, lunger, hjerte, brystben og hovedpulsåren.

Bildene viste et mulig alvorlig funn og pasienten ble innkalt til kontroll.

– Ved denne type funn verifiseres dette med annen teknologi. I dette tilfellet viste de nye bildene ingen funn. Vi skjønte da at vi hadde gjort en feil, sier Gunhild Mari-Anne Opsahl. Hun er avdelingssjef ved Radiologisk avdeling på Sykehuset i Vestfold.

RØNTGENAPPARAT: To pasienter som var på Sykehuset i Vestfold til røntgen-undersøkelse fikk forbyttet sine prøver. Foto: Aina Indreiten / NRK

Noen dager senere viste det seg at røntgenbildene var påført feil navn og var tatt av en annen pasient.

En intens leting etter riktig pasient begynte. Det tok seks uker før de fant riktig person.

– Identitetsfeil er en av de mest uheldige situasjonene helsepersonell kan stå i. Først og fremst er det beklagelig overfor pasienten, men det er også en stor påkjenning for dem som var involvert, sier Opsahl.

Gransker

Sykehuset meldte fra til Helsetilsynet mens letingen etter pasienten fortsatte. Fylkeslegen i Vestfold og Telemark er klar på at han vil gå sykehuset etter i sømmene.

BYTTET PRØVER: Sykehuset i Vestfold i Tønsberg blir gransket av Fylkeslegen etter at de forbyttet to prøver på røntgenavdelingen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Dette er en sak som kan ha betydning for pasientsikkerheten. Så vi åpner tilsynssak, sier fylkeslege Jan-Arne Hunnestad.

Foreløpig ønsker han ikke å kommentere hvor alvorlig han mener saken er fordi de ikke har innhentet nok opplysninger.

Hos sykehuset måtte de bruke flere datasystemer for å finne pasienten.

– Det krevde en grundig innsamling av data fra sykehusets ulike systemer for å identifisere pasienten. Da pasienten ble identifisert, viste det seg at funnet var kjent fra før og heldigvis ufarlig, sier Opsahl.

Gunhild Mari-Anne Opsahl, avdelingssjef ved Radiologisk avdeling på Sykehuset i Vestfold. Foto: Aina Indreiten / NRK

– Hvilke konsekvenser ville det fått dersom funnet var alvorlig og behandlingen får en forsinkelse på seks uker?

– Konsekvensen vil være helt avhengig av hva funnet er. Spørsmålet er derfor vanskelig å svare på, sier hun.

Pasienten som fikk beskjed om at det er gjort et funn på røntgenbildene, skal ha blitt glad da vedkommende fikk beskjed om at sykehuset hadde forvekslet bildene, ifølge Opsahl.