For rundt 14 dager siden sa helseminister Bent Høie (H) at det nå snart var mulig å få en klem for dem som bor på sykehjem.

– Under visse forutsetninger, ja. Men alle må jo være vaksinert, og så må det gå to uker til for begge parter. For meg har det gått to uker, men ikke for den andre parten.

Det sier Bjarne Repål som er beboer på Træleborg sykehjem i Tønsberg. Foreløpig har det ikke blitt noen klemmer på ham.

Bjarne Repål bor på Træleborg sykehjem. Foreløpig har det ikke blitt noen klemmer på ham. Foto: Martin Torstveit / nrk

– Nei, for familien er ikke vaksinert. Dermed kan vi ikke klemme, vet du.

Repål ser fram til at resten av familien blir vaksinert. Han ser særlig fram til å få en klem av oldebarna.

– Men i verste fall kan det gå måneder. Men vi overlever jo det da. Skjønt det er jo deilig å få en klem av og til da, sier Repål.

Om de andre på hjemmet har fått seg en klem enda, vet han ikke.

– I så fall sier de ingenting om det, ler han.

– Forutsetning at begge parter er fullvaksinert

– Det er jo ikke sånn at man kan klemme fullt ut. Det er kommet retningslinjer som sier at vi kan klemme, men da er det jo en forutsetning at begge parter er fullvaksinert. Der er vi jo ikke riktig enda.

Det sier tjenesteleder Renate Solstad på Træleborg sykehjem.

Tjenesteleder Renate Solstad på Træleborg sykehjem i Tønsberg Foto: Martin Torstveit / NRK

Hun sier at de sliter en del med å forklare forskjellen på en «nær kontakt» og «nærkontakt».

– Der jobber vi litt med forståelsen, hva det betyr for oss. Vi som personale må informere om det.

I anbefalingen står det at man skal unngå generell ansikt- til ansiktskontakt.

– Slik vi velger å definere nær kontakt, er å ikke bruke munnbind, holde en meters avstand og ha litt fysisk kontakt med å holde hender, men unngå tett ansikt til ansikt.

Krevende

Solstad sier at på generelt grunnlag har reglene man skal forholde seg til på sykehjemsbesøk vært tydelige og gode.

– Men den siste tiden opplever jeg at det er mange faktorer som spiller inn. Både ring en og ring to, smittenivå a, b, c, d og e både i forhold til ulike kommuner. Vaksinert, ikke vaksinert. Bruk av ord og uttrykk som ikke er helt definerte, som for eksempel nærkontakt og nær kontakt. Og lokal smittesituasjon selvfølgelig. Så det er mange faktorer som hele tiden må veies opp mot hverandre.

Solstad sier det er krevende situasjon, og at de bruker mye tid på å informere.

– Vi bruker mye tid både i forhold til å avtale besøk, informere nye pasienter og nye pårørende, sende ut informasjon om de nye reglene som hele tiden justeres. Og det å sikre informasjon til alle ansatte så de til enhver tid er oppdatert på nye justeringer, enten det handler om at man gjør det strengere eller løsner på tiltak.

Vanskelig å tolke

Virksomhetsledere på flere sykehjem NRK har vært i kontakt med, gir uttrykk for at det er forvirring rundt reglene fordi det er rom for tolkning.

De etterlyser tydeligere, og helst strengere regler til alle i samfunnet er vaksinert.

Svein Ellingsen ble den første som fikk koronavaksine i Norge. Foto: Fredrik Hagen / NTB

De opplever også at det er uklarhet rundt begrepet nærkontakt, og forvirring rundt om det er lov å klemme hverandre.

– At besøkende kan klemme, men samtidig holde avstand. Det er jo i praksis vanskelig å få til, sier en av virksomhetslederne.

Samtidig sier flere at det er vanskelig å sammenligne kommuner og forskjellene fra sykehjem til sykehjem.

– Situasjonen vi er i nå gjør at det vil være nyanser og skjønnsmessige vurderinger på ulike steder.

Helsedirektoratet lover å gå gjennom rådene

På henvendelse fra NRK, svarer senior kommunikasjonsrådgiver Thomas Berg i Helsedirektoratet i en e-post, at det kan framstå som forvirrende at det i omtalen av besøk i sykehjem brukes ulike begreper som for eksempel nær kontakt og fysisk kontakt.

Han skriver videre:

«Helsedirektoratet og FHI vil nå gjennomgå våre råd og anbefalinger om besøk i sykehjem, slik at følgende blir tydelig»:

Besøkende i sykehjem bør holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere enn den de besøker.

Unntak:

Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt til ansikt, med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilsier. Beboeren bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.

Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinerte, kan de ha nær fysisk kontakt, også ansikt til ansikt. Kontakten med vaksinerte besøkende kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste.