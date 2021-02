Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt onsdag pressekonferanse om koronasituasjonen. Høie startet med å si at han har forståelse for at mange savner å klemme.

Deretter presenterte Høie følgende gladmelding.

– Snart er det noen som kan gjøre det igjen: Beboerne på sykehjemmene. I disse dager får de vaksinedose nummer to. Det betyr at de snart er beskyttet mot sykdommen, dersom de blir smittet av koronaviruset. Derfor endrer vi rådene for besøk på sykehjem neste uke. Det blir lov å klemme igjen.

Helseministeren kom deretter med noen viktige presiseringer.

– Beboere som er vaksinert trenger ikke holde avstand til besøkende som er vaksinert. De kan også ha nærkontakt med besøkende som ikke er vaksinert, men det bør være få personer, og de samme personene over tid, sier Høie, og legger til:

– Andre personer må fortsatt holde avstand, selv om de besøker en som er vaksinert. Personer med luftveisinfeksjoner må fortsatt vente til de er friske, før de kommer på besøk.

– Må fortsatt være forsiktige

Høie sier vaksinen gir «veldig god beskyttelse, men ikke full beskyttelse».

– Vi håper vaksinen hindrer at de som er vaksinert smitter videre, men vi vet det ikke sikkert. Derfor må vi fortsatt være forsiktige. Når beboerne er vaksinert, trenger ikke sykehjemmene lenger å begrense besøk, med mindre det blir så trangt at det er vanskelig å holde avstand til de som skal holde avstand.

Høie forklarer sykehjem med mange beboere som fortsatt ikke er vaksinert, fortsatt må ha strengere regler. Dette må avgjøres lokalt, påpeker Høie.

– Savner klemmene

Høie startet sin del av pressekonferanse på en svært uformell måte. Han åpnet med å si at han har forståelse for at mange savner mye, etter nesten ett år med koronarestriksjoner.

– Vi savner konsertene, kampene og reisene. Vi savner arbeidsplassen vi pleide å drømme oss bort fra, og treningene vi pleide å snike oss unna.

– Jeg tror mange av oss savner klemmene mest av alt. Vi savner å legge armene rundt mennesker vi bryr oss om, og vi savner at de legger armene rundt oss. En klem gjør godt, både innvendig og utvendig. Den blir liggende lenge på kinnet, og minner oss om at noen er glad i deg. Det er ikke rart at vi savner klemmene.

– Ikke aktuelt med portforbud

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland åpnet pressekonferansen med å adressere tilbakemeldingene på sonderingene rundt det å innføre et portforbud i Norge. Forslaget har fått kraftig kritikk, men også støtte av Helsedirektoratet som er rent smittevernstiltak.

– Det har forståelig nok generert mange høringsinnspill og mye debatt. Noen har bedt om ekstratid og fått det. I praksis avsluttes høringsfristen søndag. Vi skal jobbe oss gjennom de mange innspillene, før vi eventuelt sender en innstilling til Storinget.

– Det er ikke aktuelt å innføre et porftforbud nå, men det er viktig å utrede det juridiske grunnlaget om situasjonen skulle bli langt mer alvorlig. Vår jobb er å tenke verst tenkelige scenarioer, men dit håper vi altså at vi aldri kommer.

– Trenden er god

Koronasmitten synker for tredje uke på rad, ifølge FHI, men nedgangen er ikke like stor som de to foregående ukene.

Det er så langt meldt 1.921 tilfeller i uke 4, viser ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med uke 3, og en nedgang på 59 prosent fra uke 1.

Likevel er det innført inngripende tiltak på store deler av Østlandet, av frykt for at den muterte virusvarianten – som blant annet er påvist i Nordre Follo – skal spre seg.

– Trenden er god totalt sett, og på kommunenivå er det nedagående mange steder. Men vi er fortsatt på et høyt nivå historisk, omtrent samme nivå som oktober. I tillegg kommer det meldinger om smitte av den muterte varianten, som gjør situasjonen usikker, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Onsdag ble det klart utbruddet av muterte tilfeller av koronavirus i Hardanger-området vokser i omfang. Kvam i Vestland innfører en rekke tiltak, etter at en innbygger har fått påvist den engelske varianten av viruset.

Til sammen fire kommuner rundt Hardangerfjorden har nå fått påvist tilfeller av mutert koronavirus. Fem skoler og barnehager blir stengt, resten blir satt på rødt nivå.

I tillegg ble det onsdag klart at minst to av smittetilfellene blant ansatte ved Tines meieri på Kalbakken i Oslo skyldes mutert koronavirus, skriver Tine i en pressemelding.

Det er tatt prøver av 170 personer etter at det ble oppdaget smitte blant ansatte ved meieriet. Så langt er det påvist koronasmitte hos åtte ansatte. 70 medarbeidere er satt i karantene.

Onsdag kom også nyheten om at Danmark innfører vaksinepass, som skal gjøre det lettere å gjennomføre forretningsreiser.

Helsedepartementet opplyser til NRK at man foreløpig ikke har tatt en avgjørelse om et lignende pass skal innføres i Norge.