– Det blir bare verre og verre nå som enda fler har skaffa seg båt. Vi kan ikke kjøre flere timer for å få tømt doen.

Hjertesukket kommer fra lederen i Oslofjorden Båteierunion (OBU). Trond Arvid Larsen representerer 12.000 medlemmer i over 50 båtforeninger fra svenskegrensa til Kragerø.

Trond Arvid Larsen i OBU mener det er nødvendig å få på plass flere tømmestasjoner for båteierne. Foto: Privat

En ting er at det er vanskelig å finne et sted å tømme septiktanken på båten. En annen ting er at pumpestasjonen er stengt. Larsen gremmer seg over skiltet «I ustand».

– Det har vi opplevd på Hvaler, i Fredrikstad og Drøbak. Det er for dårlig. Det er til tider helt håpløst å finne et sted å tømme doen.

Savner en oversikt

Eirik Pettersen er fornøyd. Han har tømt doen på Ulefoss gjestebrygge under turen på Telemarkskanalen. Ellers sørger familien fra Tønsberg for å gå på do på land når de kan.

– Jeg savner én ting når jeg er ute med båten langs kysten. Det er en bedre oversikt over hvor jeg kan tømme doen.

Like bortenfor på gjestebrygga i Skien ligger «Bente». Familien fra Oslo har akkurat starta på turen opp kanalen.

Tomas Fritsvold har funnet en oversikt over tømmestasjoner langs ruta. Det er ikke bare enkelt å vite hvor pumpene er.

– De må inn på alle mulige kart og digitale sjøkart, mener han.

Det eneste han er usikker på nå, er hvor stor tanken egentlig er.

På ønskelista

Larsen i båteierunionen mener det er mye snakk om miljøet knytta til elbiler. Han håper det samme engasjementet kan gi et bedre tilbud til båteiere.

– Hvis ikke, kommer møkka til å flyte flere steder.

Han regner med at noen blir frista til å tømme tanken i sjøen.

En mulig tømmestasjon for båteiere i Bamble. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Øverst på ønskelista til Trond Arvid Larsen står det: Flere tømmestasjoner.

– Staten og kommunene må ha ansvaret for dette. Det kommer både deg og meg til gode, både de som ikke har båt og de som skal bruke strendene våre.

Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) i Klima- og miljødepartementer sier det er kommunene og havnene som har ansvaret for å tilby tømmestasjoner.

Statssekretær Maren Hersleth Holsen sier departementet har bedt statsforvalterne oppfordre kommunene til å lage flere mottaksanlegg for septik fra båtene. Foto: Bjørn H. Stuedal / Klima- og miljødepartementet

Look to Sweden

Siden 2015 er det forbudt å tømme tanken i sjøen langs svenskekysten. Den som blir oppdaga, får bot.

Svenskene har fått flere hundre pumpestasjoner der fritidsbåtene kan legge til.

Lederen i OBU, Trond Arvid Pedersen, mener myndighetene i Norge bør herme etter svenskene.

En annen forskjell er at i Norge er det tillatt å tømme septiken 300 meter fra land.

Vind og strømmer i vannet kan likevel føre bæsjen til badestranda.

– Det tar nok ikke mange timene, tror Eirik Pettersen. Han regner med å få tømt tanken i tide før returen til Tønsberg.

Statssekretær Maren Hersleth Holsen opplyser at Sjøfartsdirektoratet ser på et mulig nasjonalt forbud mot å tømme septik fra fritidsbåter i sjøen.