– Forrige helg skulle vi ta oss et bad i det vi trodde var rent vann. Så ble vi i stedet møtt av en brun suppe, forteller Tronn Kløcker.

Han har hytte på Håøya utenfor Porsgrunn.

Tronn Kløcker, hytteeier. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

I disse dager er mye av idyllen ved hyttelivet ødelagt i området, fordi båteiere ikke overholder reglene for hvor de skal gjøre av sine etterlatenskaper til sjøs.

Dritten blir i en del tilfeller tømt rett på havet og skylt inn på badestrender og svaberg.

– Bademoroa er en saga blott.

Gjentar seg stadig

Kløcker er ikke alene om erfaringen. Hyttenabo Mariane Høeg Sundfør har også sett seg kraftig lei på problemet, som har gjentatt seg de siste ti årene.

Mariane Høeg Sundfør håper kommunen kan ta grep for å få slutt på griseriet. Foto: Ole Okar Eriksen / NRK

– Dagene blir jo ødelagt for bading, inntil tidevannet kommer og skyller dette ut igjen. Poenget er jo at vi vet at det er her, og da er det ikke veldig hyggelig å bade her uansett. Jeg blir redd for at små barn blir syke, sier hun oppgitt.

Hun tok nylig kontakt med kommunen for å høre om de kan gjøre mer for å få en slutt på det illeluktende problemet. Enten ved å opprette et tilbud for tømming av kloakken fra båtene i nærområdet, eller skilte bedre med informasjon om hvilke regler som faktisk gjelder.

Er båten innenfor 300 meter fra land, er det nemlig forbudt å kaste dritten i sjøen.

– Det ville i hvert fall fått folk til å tenke seg om to ganger, tror hun.

Et belte av kloakk flyter i vannskorpa utenfor Håøya. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Deler ut prøveflasker

Thomas Nøklegård, avdelingsleder for Bydrift i Porsgrunn, var ikke kjent med problemet før nylig.

Avdelingen hans har vært ute for å se på problemet, og har delt ut prøveflasker til flere hytteeiere for å kunne vurdere vannkvaliteten i et laboratorium.

Thomas Nøklegård, avdelingsleder for Bydrift i Porsgrunn. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Kommunen har to tømmeplasser for septiktank for båter, noe Nøklegård i utgangspunktet mener burde tilfredsstille behovet.

– Det er et selvstendig ansvar for båteier å ikke slippe ut kloakk i skjærgården. Dette er det nasjonale regler for. Ingen skal tømme nærmere enn 300 meter fra land.

Bakterier fra avføring

Melissa Aune Frisvold har sett resultatene fra laboratoriet.

– Det er høye verdier av E. coli, sier driftslederen for vannledningsnettet i kommunen.

E. coli er bakterier fra avføringen til mennesker og en del dyr.

For sikkerhets skyld har de sjekket mulige lekkasjer fra kommunale ledninger.

– Alt tyder på at noen båteiere har tømte tanken litt for nær disse områdene, sier hun.

Kommunen skal ta nye vannprøver denne uka.