Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Fri ferdsel-prosjektet i Færder kommune har som formål å kartlegge og fjerne ulovlige ferdselshindringer i strandsonen.

Hittil har kommunen kartlagt 5 ulike strekninger på til sammen rundt 1,5 mil.

49 ulovlige ferdselshindringer ble funnet på den første mila.

I 40 tilfeller har privatpersoner frivillig fjernet hindringer i strandsonen etter beskjed fra kommunen.

Ap er positive til prosjektet, mens både Høyre og Frp har stemt mot prosjektet to ganger.

Fri ferdsel-prosjektet omtales som en suksess av venstresiden i øykommunen Færder.

Høyre og Frp er imidlertid langt mer lunkne til prosjektet, som har som formål å kartlegge og fjerne ulovlige ferdselshindringer i strandsonen.

Ifølge en meningsmåling i Tønsbergs Blad ligger det an til å bli blått flertall i øykommunen, som består av gamle Tjøme og Nøtterøy kommuner.

– Prosjektet er kjempeviktig. Det har vært et suksessprosjekt, sier ordfører Jon Sanness Andersen (Ap).

Ordfører Jon Sanness Andersen (Ap) og ordførerkandidat Tom Mellom (H) er uenige om strandsoneprosjektet bør videreføres. Foto: NRK.NO

– På den første mila som ble kartlagt gjennom dette prosjektet ble det funnet 49 ulovligheter. I snitt er det én ulovlighet for hver 200. meter. Det sier litt om omfanget.

Siden prosjektet ble startet i august for to år siden, er det registrert 90 potensielt ulovlige ferdselshindringer over en strekning på snaue to mil i strandsonen.

Tiltak som kan hindre allmennhetens lovlige ferdsel strandsonen Ekspander/minimer faktaboks Stengsler vurderes både etter friluftsloven og plan- og bygningsloven. Friluftsloven: Ulovlige stengsler, fysiske og psykologiske. Eksempler: Gjerder, hagemøbler, lys/lykter, flaggstang, hekk, skilt, søppel. Plan- og bygningsloven: Ulovlige tiltak som kan karakteriseres som ferdselshindrende. Eksempler: Bolig, fritidsbolig, uthus, naust, brygge, platting, kjørevei, mur, levegg, trapp, gjerde, terrenginngrep, gangveier.

– Vi har også kartlagt adkomstveier til strandområdene, sier prosjektleder Anna Margaretha Mikkola Muhrman i Færder kommune.

Prosjektleder Anna M.M. Muhrman Foto: Fredrik Hansen / NRK

Færder er blant de kommunene i landet med mest nedbygd strandsone, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mange fjerner stengsler frivillig

I 40 tilfeller har privatpersoner selv fjernet hindringer i strandsonen når kommunen har påpekt at disse er i strid med lovverket.

– Prosjektet har per i dag rundt 30 pågående saker der utfallet kan være pålegg om fjerning, sier Muhrman. Hun tilføyer at det i nær fremtid forventes vedtak i flere påleggssaker som sorterer under friluftsloven og plan- og bygningsloven.

Den røde linjen viser strekningen Færder kommune skal kartlegge for fri ferdsel fra Øra til Holme ved Brøtsø.

Hittil er 5 ulike strekninger på til sammen rundt 1,5 mil kartlagt av kommunen. Ifølge den vedtatte planen gjenstår to strekninger på rundt åtte kilometer.

Den røde linjen viser strekningen Færder kommune skal kartlegge for fri ferdsel fra Dunholmen til Kalvetangen ved Føynland.

To ulike versjoner fra Høyre

I desember 2021 stemte Høyre og Fremskrittspartiet mot å bevilge penger til prosjektet i forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunen.

Året etter stemte de to partiene mot å forlenge prosjektet med minst tre år.

– Vi kommer nok til å stemme mot det videre, sa ordførerkandidat Tom Mello (H) til NRK 17. august i år.

– Vi har et begrenset budsjett. Bruker vi ett årsverk på det, må vi bruke tilsvarende mindre på noe annet. Det synes vi blir feil.

11 dager senere er Mello langt mindre bastant.

– Det kan godt hende vi fullfører prosjektet. Det blir en del av budsjettbehandlingen. Heller ikke vi ønsker stengsler i strandsonen, lyder tonene fra Mello nå.

– Setter allmennheten foran eiendomsretten

Frp-veteran Unni Hanson tar til orde for å legge prosjektet på is.

– Dette prosjektet setter allmennheten foran eiendomsretten, sier Hanson, som har egen strandlinje ved huset sitt på Nøtterøy.

Sammen med sin avdøde ektemann kjøpte hun prakteiendommen av datteren til tidligere statsminister Christian Michelsen i 1974.

Frp-politiker Unni Hanson opplever at folk ikke respekterer eiendomsretten. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Hanson mener strandsoneprosjektet har gått altfor langt.

– Jeg har hørt at det nå er snakk om å fjerne flaggstenger på private eiendommer fordi de virker privatiserende og fremstår provoserende på allmennheten.

– 2 millioner skal bo rundt Oslofjorden

Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i Den Norske Turistforening (DNT) sier de får mange henvendelser fra folk som møter på hindringer når de ferdes ute i naturen.

– Vi heier på alt som kan sikre allmennheten tilgang til viktige friluftslivsområder.

Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Solvang mener flere kommuner gjør en veldig god jobb på dette området, men påpeker at det er noen som har en litt lengre vei å gå.

– Det er viktig at kommunene har en helhetlig plan for hvordan de vil sikre friluftslivsverdiene for innbyggerne, sier Solvang.

En fersk undersøkelse Opinion har gjennomført for DNT, viser at to av tre velgere vil være opptatt av naturpolitikk ved høstens kommune- og fylkestingsvalg.

– Innen 2050 skal rundt 2 millioner mennesker bo rundt Oslofjorden. Det betyr at vi har en stor oppgave foran oss med å sørge for at disse skal ha tilgang til fin og fri natur, sier Solvang.