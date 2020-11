Koronatelefonene ringes ned av folk som vil finne smutthull

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sist uke ringte nær 10.000 personer informasjonstelefonen for korona. Flest henvendelser kom på torsdag, da 2500 tok kontakt.

– Hver gang det er økende smitte og nye tiltak, så øker pågangen på telefonen. I slike perioder oppbemanner vi telefonen med tilgjengelige veiledere.

Det sier kommunikasjonsdirektør Trine Melgård i Helsedirektoratet.

Gjennomsnittlig ventetid mandag var 33 minutter. Lengste ventetid var 2,5 timer.

– Det er mange spørsmål som handler om karantene. For eksempel hvor man kan gjennomføre karantene, sier Melgård.

Enorm pågang etter innføring av lokale regler

Fredag ble en rekke nye tiltak presentert for Bergen og omegnskommunene. Kommunen hadde knapt fått presentert ferdig de nye koronatiltakene, før telefonene begynte å renne inn fra folk som ikke forsto reglene.

Mange ville finne en vei utenom, sier kommuneoverlege Jonas Nordvik Dale i Bjørnafjorden.

– Veldig mange lurer på om de kan få dispensasjon fra reglene. Eller om de kan ha flere på besøk enn reglene tilsier, sier kommuneoverlege Jonas Nordvik Dale.

Koronatelefonen i kommunen har nå fire ganger så stor pågang som før tiltakene, ifølge han.

Også på Askøy har de merket økt pågang. Ordfører Siv Høgtun oppfordrer folk som lurer på reglene til å slutte å ringe kommunens korona- og legevakttelefon.

– Koronatelefonen og legevakttelefonen er kun til helserelaterte spørsmål, ikke fordi en lurer på regler, sier hun.

SLUTT Å RINGE: Askøyordfører ber folk som ikke har helserelaterte spørsmål om å ikke ringe kommunens korona- og legevakttelefon. Foto: Karoline Finnema / NRK

Prøver å finne smutthull

Ifølge de nye lokale reglene kan man nemlig kun være fem personer innenfor husets fire vegger, med mindre familien som bor der teller mer.

Folk har lurt på om de kan ha besøk om noen av familiemedlemmene er borte en kveld.

– Det er jo det alle lurer på. Ja, du kan jo det, men du bør ikke. Da forsvinner jo hele hensikten med koronareglene, nemlig å begrense antall mennesker man er i kontakt med, sier Dale i Bjørnafjorden.

Kilder til informasjon

Avdelingsdirektør i Helfo servicetjenester, Marit Winther Abrahamsen, sier til NRK at en kan finne informasjon på nettsiden Helsenorge.no, i tillegg til kommunenes nettsider.

INFO: Avdelingsdirektør i Helfo servicetjenester, Marit Winther Abrahamsen sier det er et stort informasjonsbehov blant befolkningen. Foto: HELFO / Morten Rakke

Helsenorges nettside har også en chatbot som er åpen hele døgnet og som hele tiden oppdateres med alle nye tiltak, i tillegg til det som til enhver tid er gjeldende råd og regler.

Det er et stort behov for informasjon i befolkningen. Mandag ringte over 3000 infotelefonen. Mange av dem hadde spørsmål om karantenehotell.

Abrahamsen forventer også høyt trykk på telefonen utover uka og sier at mange spørsmål dreier seg om reising.

– Det kan være personer som har vært ute og reist og skal hjem. Eller studenter som skal hjem til jul, sier hun.