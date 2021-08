Givergleden blant folk har vært stor, etter at 750 flyktninger fra Afghanistan ble midlertidig innlosjert i Melsomvik i Vestfold før helgen.

Får inn store mengder

Kjell Atle Kjønnø viser frem hauger av sekker fylt til randen med bamser. Leker og barnevogner. Brukte rullestoler. Tilhengerlass med sparkesykler, bleier og klær.

Mange ønsker å hjelpe de afghanske flyktningene som er satt i karantene ved Oslofjord Convention Center (OCC) i Sandefjord.

Kjell Atle Kjønnø, leder i Sandefjord Røde Kors. Foto: Philip Hofgaard / NRK

I helgen har Røde Kors og Sivilforsvaret opplevd stor pågang fra folk som ønsker å bidra i den vanskelige situasjonen, noe som også blir satt pris på, ifølge mottaksapparatet.

Ikke minst blant barna. De mange smårollingene som brått måtte reise fra både hjem, leker og kosedyr i Afghanistan, etter at Taliban i løpet av få dager overtok makten i det krigsherjede landet.

– Det er god stemning her nå, forteller Peter Meyer. Han er beredskapsansvarlig i Vestfold Røde Kors.

– De leker og raser rundt på sparkesykler. Foreldrene slapper mer av når de ser at ungene har det bra.

Ble nedringt

I forrige uke begynte flyktningene som er hentet ut fra Afghanistan å ankomme Norge for fullt.

750 av dem er altså midlertidig innlosjert i de mange leilighetsbyggene ved Melsomvik i Sandefjord kommune.

FØRSTE STED: Mange av de afghanske flyktningene vil komme til Oslofjord Convention Center som første oppholdssted. Foto: Richardsen, Tor / NTB scanpix

UDI har i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sørget for at evakuerte overføringsflyktninger fra Kabul kan bo her, den første tiden i Norge.

Mange av flyktningene måtte reise fra hjemlandet uten bagasje, og behovet for helt vanlige ting og matvarer har nødvendigvis vært stort.

Det har også Ingunn Aasrum fått merke.

Hun er nestleder i Sivilforsvaret i nabobyen Larvik, men også innehaver av butikken Strikkebua i Sandefjord.

Ingunn Aasrum, nestleder i Sivilforsvarets avdeling Larvik. Her har hun fotografert seg selv i bilen, stappfull av klær og leker. Foto: Privat

Før helgen brukte hun firmaets Facebook-side for å nå ut til folk med behovet for bamser, sko og klær til flyktningene. Responsen lot ikke vente på seg.

– Det var helt utrolig. Jeg hadde regna med å kjøre ett lass med ting som var samlet inn til butikken min, men da arbeidsdagen var over hadde jeg kjørt seks lass. Barn ga bort sine egne bamser. Folk hadde kjøpt inn splitter nye sko. Fantastisk fint å oppleve, synes hun.

Men de sterkeste inntrykkene hun sitter igjen med, er synet av barna som fikk utdelt bamser.

– Mange kom jo hit nesten uten noen ting. Kosedyrene ble borte med en gang. Nå kan barna i det minste sovne trygt med en bamse å holde rundt, sier Aasrum.

Får praktisk hjelp

Men etter at primærbehovene er dekket, dukker det også opp en del praktiske spørsmål.

Dette er det i all hovedsak UDI og kommunen som håndterer, opplyser Røde Kors.

– For eksempel hvordan de skal komme seg videre. Etter hvert som dagene går finner man nok løsninger på disse tingene også, sier Meyer.

Peter Meyer, beredskapsansvarlig i Vestfold Røde Kors. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Enslige mindreårige blir tatt hånd om av barnevernet på et eget karantenehotell, opplyser UDI til NRK.

Inne på OCC er helsepersonell på plass for å bistå barn og voksne som kom sammen til Norge.

UDI forteller også at det er for tildlig å si hva som vil skje videre med flyktningene når karantenen er over.

Foreløpig gjør Røde Kors det beste ut av situasjonen, ifølge Peter Meyer. Det består blant annet i å opprette en liten kafe for de nye beboerne.

– Da skal vi gjøre noe vi i Røde Kors også er gode på. Nemlig å servere vafler, smiler han.