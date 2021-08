Kritisk til norske myndigheter: – Ikke fått noen som helst signaler

– Vi hadde ikke fått beskjed, slik statlige etater hadde fått. Det kom overraskende på oss, sier Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) til NRK.

For omtrent tre døgn siden begynte flyktningene Norge har hentet ut fra Afghanistan, å ankomme Oslofjord Convention Center.

UDI har i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sørget for at evakuerte overføringsflyktninger fra Kabul kan bo den første tiden der. Ifølge UDI skal de gjennomføre normal innreisekarantene.

Kommunen har ansvaret for oppfølgingen disse menneskene trenger fra helsevesenet.

– Det var vi ikke forberedt på. Vi hadde ikke fått noen som helst signaler før de var på vei. Det synes jeg på mange måter er kritikkverdig. Når vi som vertskommune har ansvaret for å følge dem opp, burde vi vært varslet tidligere.

ORDFØRER: Bjørn Ole Gleditsch. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Ankommer 750 flyktninger

Seksjonssjef i UDI, Knut Henrik Berntsen, sier til NRK at han forstår reaksjonen til ordføreren.

– Vi har imidlertid vært i en situasjon hvor vi har måttet snu oss raskt. Overføringsflyktningene kom mye raskere og i mye større puljer enn vi først hadde forventet som følge av den dramatiske utviklingen i situasjonen i Afghanistan, sier han.

Han forteller at UDI ba om bistand fra DSB da de fikk beskjed om evakueringen, og det da kom frem at OCC var et egnet sted. De skal ha hatt flere møter med Sandefjord kommune.

– De som innkvarteres på Oslofjord Convention Center er i hovedsak overføringsflyktninger som i utgangspunktet skal bosettes raskt. Men det er mange som skal bosettes, og det kan ta noe tid, sier han.

– Etter de siste flyene har landet i ettermiddag, bor det ca. 750 mennesker på Oslofjord Convention Center. Vi har ingen grunn til å tro at det kommer flere.

UDI bekrefter at flyktningene som får asylstatus blir innlosjert på Nasjonalt ankomstsenter på Råde i Østfold. Men de vil ikke si hvor mange det er snakk om.

Forsvaret la fredag ut bilder som viser evakueringen av mennesker fra Kabul. Her sitter en gruppe flyktninger i lasterommet på et Hercules-fly. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

– Sikkert mye traumer

Sandefjord-ordføreren mener det er en betydelig belastning for kommunen å ta imot flyktningene.

– Våre helsearbeidere skal selvsagt ta vare på våre egne innbyggere, vi har en pandemi der vi har ansvar for karantenehotell, testing på Torp og på fergene. Vårt helsepersonell er veldig belastet og har vært det i lang tid, forteller han.

– Flyktningene har sikkert mye traumer og behov for ulik oppfølging. Og det må vi få kartlagt skikkelig for å se om vi greier å håndtere det på egen hånd, eller om vi må få hjelp fra andre.

Han er klar på at det er det norske samfunnets plikt å ta imot menneskene som nå trenger hjelp, fordi de har hjulpet det norske militæret i Afghanistan.

KAOS: Mushtaq Mirzad og kona Sadia Sadat fra Afghanistan ble evakuert fra Kabul og er nå i karantene på Oslofjord Convention Center. De beskriver evakueringen som kaos. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Evakuert

Mushtaq Mirzad og Sadia Sadat fra Afghanistan, er nettopp ankommet Oslofjord Convention Center. De ble evakuert fra Kabul. Musthaq har bodd i Norge siden han var 15 år, men dro tilbake for å gifte seg med kona Sadat nå i år. Siden han er norsk statsborger ble han og kona prioritert i evakueringen.

– Evakueringen i Kabul var kaos. Hvis du overlever det kaoset er du heldig, sier han.

Nå er de i karantene på OCC, og han og kona føler seg trygge.

– Vi ble veldig bra mottatt av folk som jobber der.