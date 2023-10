Stjeler sykler mens barna trener: – Vanskelig for dem å forstå at det ikke tar slutt

Vanligvis står syklene på rekke og rad i sykkelstativet ved fotballbanen på Falkum i Skien. Der får de ikke stå i fred.

Mens barna løper rundt på gressmatta, ser tyvene sitt snitt til et raid.

I gjennomsnitt fire-fem barn på hvert lag har mistet en sykkel i løpet av kort tid, opplyser klubben.

– Det er utrolig kjedelig for oss at dette skjer, sier Stein Birger Johnsen, lagleder for Odd gutter 17 i Skien.

Økning i sykkeltyverier

Johnsen viser fram sykkellåser klippet med det han tror er vinkelsliper.

– Det gjør de bare på sekunder. Så det er fort gjort, sier han.

Stein Birger Johnsen er lagleder for Odds U17-lag og pappa til barn som har fått frastjålet sykler. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

I fjor ble det meldt om 14.853 sykkeltyverier, viser tall fra Finans Norge. Det er en økning på 8 prosent fra året før.

Syklene blir dyrere. Dermed øker også erstatningsutbetalingene.

I fjor ble det betalt ut erstatninger på om lag 155 millioner kroner, sammenlignet med litt over 130 millioner kroner året før. Det er en økning på hele 19 prosent.

Det er mer enn forsikringsbransjen utbetalte for tilsvarende tyverier av biler, ifølge Tek.no.

Store summer

I nordre bydel i Skien er et helt nabolag berørt. Selv midt på lyse dagen forsvinner de låste syklene fra hager og bakgårder i området.

Johnsen anslår at det er stjålet sykler for hundretusener, kanskje millionbeløp, bare i det lille området i byen.

– Vet dere hvem som står bak tyveriene?

– Vi vet det ganske godt. Det er tatt både bilder og film. Vi kjenner mange av dem, men det er vanskelig å få gjort noe med det, sier laglederen.

Barn og unges sykler får ikke stå i fred, selv om de er låst fast til sykkelstativ, som her på Falkum i Skien. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Noen barn har spart penger til sykkelen på ønskelista. Andre har brukt konfirmasjonspenger og punget ut for ny sykkel.

– Det er vanskelig for dem å forstå at dette ikke tar slutt, sier Johnsen.

Nå anbefaler han barn og unge å være forsiktige med å bruke dyre sykler. For å unngå tyverier må folk i nabolaget ikke bare låse sykler, men sette dem innendørs.

Prioriterer mer alvorlig kriminalitet

Politiet er klar over at sykler er et attraktivt mål for tyver.

I år har politiet i Grenland fått inn nøyaktig 333 anmeldelser av stjålne sykler. Antall anmeldelser holder seg stabilt.

Elsparkesykler og elsykler er mest utsatt.

– Det er store verdier det dreier seg om totalt, sier Annie Sandersen, seksjonsleder for etterforskning og etterretning ved Grenland politistasjon.

Annie Sandersen, seksjonsleder for etterforskning og etterretning ved Grenland politistasjon. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Sykkeltyverier er ikke blant sakene politiet prioriterer mest, sier hun.

– Det betyr ikke at vi ikke gjør noe. Vi henlegger mange av disse sakene, men på langt nær alt.

– Er det ikke skadelig for tilliten til politiene når tyvene får herje fritt?

– Jeg vil ikke si at de får lov til å herje fritt. Men vi erkjenner jo at når vi må henlegge saker at det påvirker tilliten vår. Og så har vi bemanningen og ressursene vi har og må gjøre prioriteringer i forhold til den totale kriminaliteten, sier Sandersen.