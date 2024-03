Stavern-saken: Bekrefter at klær tilhørte savnet kvinne

- En uidentifisert person ble funnet død i terrenget på Tenvikodden i Larvik onsdag formiddag.

- Kroppen er sendt til Rettsmedisinsk institutt for obduksjon, som kan gi svar på identitet, dødsårsak og dødstidspunkt.

- Politiet startet drapsetterforskning 2. januar etter at en mann i 50-årene ble funnet død i sin bolig i Stavern. Mannens samboer, en kvinne i 40-årene, ble siktet for drap.

- Klærne på den døde personen som ble funnet i Larvik, er klær kvinnen skal ha vært i besittelse av, noe som tyder på at den døde personen kan være den savnede kvinnen.

- Politiet vil ikke kommentere nåværende eller mulig fremtidig status på de involverte, men sier at funnet foreløpig ikke påvirker siktelsen.



