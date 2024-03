Politiet bekrefter at den døde personen er Stavern-kvinnen

Bistandsadvokat Sol Elden sier den avdøde mannens etterlatte synes det er vanskelig at politiet fortløpende uttaler seg om sine hypoteser og teorier. Bistandsadvokaten sier at selv om mistankegrunnlaget mot kvinnen er svekket, er det foreløpig ikke noe som har gitt politiet grunnlag for å sikte avdøde mannen for noen straffbar handling.