Stappfullt av hyttefolk på Tjøme: – Absurd

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Parkeringsplassene er fulle av det som trolig er hyttefolk i finværet på Tjøme. Butikkene er helt ribbet for varer. «Hyttefolket har tømt sjappa», fortalte de ansatte til Mike Magler.

Magler jobber som kunstfotograf og bor på Verdens Ende, ytterst på Tjøme. Han er sjokkert over hvor mange som er på hyttene sine. En av hans naboer kom på hytta onsdag, var der hele dagen og vasket bilen. Han kom tilbake igjen torsdag og gjorde det samme. Han sov ikke der.

– Jeg synes det er helt greit at man kommer på hytta for å gjøre vedlikehold. Men det er så tydelig at mange gjør det for kosens skyld og det å dra frem og tilbake sånn er miljømessig helt idiotisk, sier Magler.

NRK har vært i kontakt med de to matbutikkene i området, som har åpent. Begge bekrefter at det er mange hyttefolk innom.

– Vi kjenner jo igjen ansiktene på våre faste kunder. Vi merker at det er en del hyttegjester som er her, sier Sindre Gåserød, som jobber i ferskvaredisken på Spar Tjøme.

– Det virker som om mange ikke bryr seg om de restriksjonene som gjelder, legger han til.

SJOKKERT: Mike Magler reagerer sterkt på at hyttefolk tømmer butikkene på Tjøme. Foto: PRIVAT

Ber hyttefolket ta hensyn

Han anslår at mellom 20 og 30 prosent sover på hyttene sine. Han mener det skaper en enorm belastning for Tjøme.

– Jeg vil ikke fremstå som noen grinebiter, men selv om regjeringen slipper opp litt så må folk ta hensyn, sier kunstfotografen.

På parkeringsplassen til Moutmarka i Færder nasjonalpark er det gjennom året som regel mellom to og tre biler, sier Magler. Fredag var det stappfullt av biler med skilter fra Oslo og Asker-området.

– Det er helt absurd.

De fleste av bilene på parkeringsplassen hadde bilskilt som tilhørte Oslo og Bærum, sier Magler. Foto: Mike Magler

Mer fristende

Færder kommune har gjort regelmessige mobiltellinger for å følge med på om hytteforbudet har blitt fulgt. Den siste tellingen ble gjort tidlig denne uken og da viste den at reglene ble overholdt.

Det var altså før finværet og påsken startet for fullt.

– Det er absolutt en fare for at folk blir mer fristet nå. Det at folk ikke kommer seg på fjellet gjør det jo mer fristende å dra til Færder, sier Jon Sannes Andersen, ordfører i Færder kommune.

Han understreker at det er de samme reglene som gjelder. Det er ikke før påsken er over at restriksjonene letter opp.

– Jeg vil si at mitt hovedinntrykk er at hyttefolket følger de reglene som er blitt gitt, sier Andersen.

Ordføreren har ikke sett bildene fra Moutmarka.

– Det er bra at folk drar ut på tur så lenge de overholder smittereglene. Men det er lurt å finne steder der ikke alle andre går, sier han.