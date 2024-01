– Det er klart at noe slikt ikke skal skje. Vi kan ikke ha det sånn, sier Bjørn Ståle Varnes til NRK.

Strekningssjef Bjørn Ståle Varnes i Bane Nor. Foto: Philip Hoffgaard / NRK

Han er strekningssjef i Bane Nor og ansvarlig for blant annet Vestfoldbanen.

Mandag 4. desember i fjor ble togtrafikken mellom Porsgrunn og Larvik på Vestfoldbanen stengt med umiddelbar virkning.

Ni midlertidige tillatelser

Da var Jernbanetilsynet lei av å vente på den nødvendige dokumentasjonen fra Bane Nor.

De hadde ventet siden august 2018.

– Den gang fikk Bane Nor en tidsbegrenset tillatelse til å trafikkere den nye traseen mellom Farriseidet og Porsgrunn, opplyste direktør Erik Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsyn til NRK to dager etter stengingen.

Direktør Erik Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsyn. Foto: STATENS JERNBANETILSYN

Hele åtte ganger fikk Bane Nor såkalte tidsbegrensede tillatelser før Jernbanetilsynet trakk i nødbremsen og stanset togtrafikken.

– Bane Nor har gjentatte ganger skrevet til oss at dokumentasjonen vi har etterspurt er nært forestående. Det har de faktisk meldt siden 2018, sa Reiersøl-Johnsen.

7. desember fikk Bane Nor nok en tidsbegrenset tillatelse med frist til 22. desember med å sende inn nødvendig dokumentasjon.

Prioriteringsspørsmål

15. desember kunne Jernbanetilsynet omsider utstede en permanent tillatelse til å kjøre tog mellom Porsgrunn og Larvik.

– Jeg skal ikke spekulere for mye i hvorfor det har tatt så langt tid med å få den nødvendige dokumentasjonen på plass, men det kan ha sammenheng med at det ikke har blitt prioritert høyt nok, erkjenner strekningssjef Varnes.

Camilla Østvedt og Rune Brekken var blant passasjerene som ble rammet av togstansen. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

– Så det har ingenting å gjøre med omorganisering i Bane Nor og utskifting av personell?

– Nei, det er det ingen holdepunkter for å fastslå, sier Varnes.

Han opplyser at da Bane Nor først bestemte seg for å skaffe til veie nødvendig dokumentasjon, tok det om lag halvannen uke før alt var i orden.

– Vi brukte vel rundt ti dager på det arbeidet, og fikk blant annet bistand fra eksterne.

Varnes sier at Bane Nor nå starter en landsomfattende gjennomgang for å sikre at lignende problemer ikke skjer igjen.

Bane Nor beklaget og beskrev det som flaut da de måtte stenge togstrekningen i desember. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Intern gjennomgang

Kommunikasjonssjef Anne-Line Ottesen i Bane Nor bekrefter at de allerede har startet en intern gjennomgang der hensikten er å identifisere forbedringspunkter.

Det skal også iverksettes tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen.

– Vi jobber nå med å finne ut hvordan dette kunne skje. Det er viktig for oss at jernbanen kan holdes åpen slik at togene går som avtalt og passasjerer og gods kommer trygt frem.

Arbeidet er påbegynt, men det er ikke satt en dato for når gjennomgangen skal være avsluttet.

Ottesen tilføyer at Bane Nor allerede har hatt en gjennomgang av alle sine jernbanestrekninger for å forsikre seg om at det ikke mangler sluttdokumentasjon flere steder.

– Alle strekningene er nå gjennomgått og så langt har vi ikke funnet flere strekninger som mangler dokumentasjon.