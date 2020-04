Smittevernforsker vil forby lufttørkere: – Et under at de fremdeles er i bruk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er ikke ansvarlig å bruke disse lufttørkerne uansett type, og det er et under at de fremdeles er i bruk, mener Jörn Klein. Han er førsteamanuensis i mikrobiologi, epidemiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hvis man ikke har vaska hendene ordentlig, og de er smitta med covid-19 eller andre sykdomsfremkallende mikroorganismer, vil lufta fra tørkerne spre disse partiklene ut i rommet.

– Lufttørkerne sprer små luftpartikler, og mikroorganismer som covid-19 kan stå i lufta i lang tid. Disse kan du da puste direkte ned i luftveiene, sier Klein.

Forsker Jörn Klein sier lufttørkere er en smittespreder par excellence og mener de bør vekk fra offentlige steder. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

På offentlige steder er det ofte trangt, og han sier luftpartiklene kan være i lufta i fire til fem minutter etter at noen har brukt tørkeren.

– Jeg ville brukt munnbind før jeg gikk inn på et offentlig toalett dersom lufttørkere var i bruk.

Dersom det skal monne å bli kvitt smitte på hendene, må det brukes nok vann og såpe og det må vaskes i minst ett minutt, noe han mener de færreste gjør.

Blir skitnere etter bruk

Bruken av slike håndtørkere har vært omstridt, og for to år siden kan en slik håndtørker ha forårsaka en infeksjon.

I programmet «Schrödingers katt» i 2014 gjorde nettopp Jörn Klein et forsøk med bruk av spesiallys for å vise forskjellen på hender tørka med luft og hender tørka med papir.

Resultatet var svært nedslående.

I spesiallys så hendene som var tørka i håndtørker slik ut. Foto: Schrödingers katt

Etter tørking med papirhåndkle var smitten redusert med 76 prosent, mens det med jetlufttørkere hadde økt med 42 prosent. Verst var den vanlige lufttørkeren der bakteriene hadde økt med over 192 prosent.

De som hadde tørka hendene med luft hadde bakterier også på klær, mat og i ansiktet.

Det var også diskusjon om håndtørkere er smittebomber etter et forsøk som blant annet fikk omtale i New York Times.

Ser ingen gevinst

Varmluftstørkere finnes på mange offentlige steder – som toaletter på kjøpesentra, bensinstasjoner, flyplasser og i matvareforretninger.

Fra før er det kjent at Folkehelseinstituttet mener slike håndtørkere ikke bør brukes i helsetjenesten.

Smittevernforsker Jörn Klein mener helsemyndighetene bør anbefale at de ikke brukes lenger av føre var-prinsipp.

Kunde Gro Kristoffersen mener det er bra lufttørkerne er stengt på kjøpesenteret. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Av smittevernhensyn mener jeg de bør forbys fordi jeg ikke kan se gevinsten.

NRK har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet, men det har ikke vært mulig for dem å kommentere saken nå.

Men kundene NRK har vært i kontakt mener det er bra dersom håndtørkerne stenges.

– Jeg synes det er kjempefint. Det er veldig bra bare å bruke vann og papir til å tørke hendene, og jeg bruker ikke tørkerne dersom det er papir i nærheten, sier kunde Gro Kristoffersen.