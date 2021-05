Smitteeksplosjon i Skien – 53 nye siste døgn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De siste tallene viser at hele 72 nye personer i Telemark har fått påvist korona.

Ifølge Varden er dette det høyeste døgnantallet noensinne.

Smitten er registrert i åtte kommuner, og hele 53 av de nye tilfellene er registrert i Skien.

– Dette er akkurat motsatt av det vi ønsker og det som er trenden på landsbasis, sier fylkeslege Sigmund Skei til NRK.

Viktige møter i dag

Klokka 10 gikk han i møte med alle kommunene i Vestfold og Telemark.

– Vi ønsker å bidra til at grenlandskommunene får samordnet seg om felles tiltak, slik at vi får snudd denne trenden, sier Skei.

Fylkeslegen understreker at det ikke er slik at smitten stopper ved kommunegrensene.

– Smitten flyter fritt, og vi må sette inn mer målretta tiltak.

Klokka 15 i ettermiddag møtes politikerne i Skien for å diskutere tiltak.

– Dette utbruddet må vi slå ned, og så er spørsmålet om tiltakene vi har nå er nok, og om vi må drøfte strengere restriksjoner. Jeg har sendt melding til de andre ordførerne og bedt om dialog, sier Hedda Foss Five til Varden.

Skiensordfører Hedda Foss Five sier at det stort er kjent smittevei i utbruddet i kommunen. Foto: Martin Torstveit / NRK

Uenige om smittetiltak

I går kom det fram at porsgrunnsordfører Robin Kåss gir opp, og ber staten overta styringa med smittevernreglene i hele Grenland.

Han er rett og slett lei av å krangle med Skien om hvilke felles tiltak som bør gjelde.

– Dette er ikke et problem i bare én kommune, eller et lite utbrudd. Her ser vi at smitten skjer på kryss og tvers mellom kommunene, sier han, og påpeker at det bare er staten som kan få til felles tiltak.

Mye høyere smittetrykk enn Oslo

Ifølge VGs oversikt, som bruker FHIs smittetall, er det nå 388 smitta per hundre tusen innbygger de siste 14 dagene i Skien.

Til sammenligning er samme tallet i Oslo 233.

Klokka 10 har statsforvalteren møte med alle kommunene i Vestfold og Telemark. Der vurderes smitteverntiltak fremover.