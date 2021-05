Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss, kjører nå sololøp for å få bukt med smittesituasjonen i Grenland.

Mandag ble det påvist 41 nye smittetilfeller i Telemark, skriver ta.no.

De fleste ble påvist i grenlandskommunene Skien og Porsgrunn, med henholdvis 21 og 13 nye smittetilfeller.

På nettsidene til Porsgrunn kommune i dag, blir ordføreren sitert på at han har bedt om at staten overtar styringen med smitteverntiltakene i hele Grenland.

– Det er en alvorlig situasjon vi står i nå. Vi ønsker oss alle en normal hverdag snart, og jeg har derfor kontaktet staten med ønske om flere vaksiner og at staten overtar styringen med smitteverntiltakene i Grenland.

Ikke samlet front

Til NRK sier Kåss at utbedrelsen av smitten i Grenland tilsier at staten må inn og lede innsatsen for å få smitten ned.

– Dette er ikke et problem i bare én kommune, eller et lite utbrudd. Her ser vi at smitten skjer på kryss og tvers mellom kommunene, sier han, og påpeker at det bare er staten som kan få til felles tiltak.

Men initiativet til å be staten overta styringa, er ikke noe kommunene denne gangen står samlet om, slik det framsto i mars.

Da innførte staten det strengeste tiltaksnivået for smittevern, 5A, i hele Grenland.

– Dette er en forespørsel som vi i Porsgrunn har gjentatt nå flere ganger siden utbruddet starta. Vi tror at vi trenger en felles statlig innsats. Så får de andre kommunene svare på hva de mener selv, sier Kåss.

Ordførerkolleger uenig

Bamble og Siljan kommuner er to av de tre andre kommunene som vil komme under statlig smittevernstyring dersom Kåss får det som han vil.

Men ingen av de to ordførerne her er enig med porsgrunnsordføreren.

Ordfører Hallgeir Kjeldal i Bamble vil ha mer målretta tiltak, som vaksinering av utsatte grupper, framfor ny nedstenging.

– Grenland og vestfoldkommunene har testet ut de to strengeste tiltaksnivåene, 5A og 5B. Vi fikk ikke den ønskede effekten ut av disse tiltakene, sier ordfører Hallgeir Kjeldal i Bamble, som tar forbehold om at han ikke har snakket direkte med Kåss.

Ordfører i Siljan, Kjell Abraham Sølverød, påpeker at hans kommune ikke har noen lokale forskrifter på smittevern akkurat nå.

– Vi har ikke hatt smitte av betyding på godt og vel to og en halv måned. For oss hadde det vært et veldig stort skritt tilbake med en ny nedstenging. Det hadde gjort det verre for barn og unge, blant annet. Det hadde vært veldig leit.

Kjeldal påpeker at det ikke er mange av smittettilfellene nå som har ukjent smittevei.

– Det betyr at vi har en del oversikt over hvor smitten kommer fra. Det var ikke tilfelle tidligere. Nå har i tross alt en god oversikt selv om smittetrykket er høyt i både Skien og Porsgrunn.

Vil ha tilbake vaksiner

Kåss vil også ha tilbake vaksinene som de ga bort i begynnelsen av mars, da Oslo og flere kommuner på Østlandet slet med høyt smittetrykk.

– Med så mange smittetall som vi har her nå, så er det naturlig at vi får tilbake de vaksinene som vi tidligere måtte gi bort fordi vi hadde lave smittetall. Nå er det vi som har høye smittetall og da burde vi få ekstra vaksiner, sier Kåss.

Her får han støtte av Kjeldal i Bamble, som syns det er et bedre tiltak enn å stenge ned skjenkesteder og treningssentre igjen.

– Et målrettet tiltak er å vaksinere utsatte grupper. Det er et ganske alvorlig utbrudd i rusmiljøet i Skien, som sprer seg i hele regionen. En tanke hadde vært å vaksinere disse gruppene, mener Hallgeir Kjeldal.

Også ordfører Hedda Foss Five i Skien har uttalt at hun ønsker flere vaksiner. Siljans ordfører Kjell Sølverød mener at det kunne vært fornuftig om Grenland fikk flere vaksiner i en periode.